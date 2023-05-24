Selfie çekmek için kafese giren aileye aslan saldırdı

Manavgat'ta çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi. O sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı.

Saçlı deriyi kopardı

Başına pençe attığı A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. A.A. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edilen A.A.'nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi. Hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A.'nın, bir süre daha psikolojik açıdan takip edileceği öğrenildi.

'Olayı duyunca şoke oldum'