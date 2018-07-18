Hayat Şener Şenin yeğeni gözaltında
AKTÜEL

Adnan Oktar grubuna operasyon: Şener Şen'in yeğeni gözaltında

Şener Şen'in yeğeni gözaltında

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi. Gözaltına alınanlar listesinde ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltılar devam ediyor.
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltılar devam ediyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 187’ye çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Türk, ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu'nun Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındığını öne sürdü.

Oktar’ın ifade işlemleri başladı

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu bir grup şüphelinin ifadelerinin sabah saatlerinde alınmaya başlandığı, ifadesi sırasında Oktar'a 3 avukatının sırayla eşlik ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yurt içi ve yurt dışından 200 şikayet

Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışındaki şikayetlerin İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldığı belirtildi.

Adliye köstebeği yakalandı
GÜNDEM
Adliye köstebeği yakalandı

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.