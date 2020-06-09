Seni öldürende yoktur din iman: Hain saldırıda şehit edilen Aybüke öğretmen unutulmadı

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta tarihinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Vefat ettiğinde henüz 22 yaşında olan Aybüke öğretmen milyonları yasa boğdu.

Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OYNAT 04:00 Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına duygusal bir klip hazırlandı. Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke öğretmenin hafızalara kazıdığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klibi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından , “Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı saygı ve rahmetle anıyorum” notuyla paylaştı. BiP'te paylaş

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"İdealist bir öğretmendi"

Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor. Acılarının hala taze olduğunu belirten baba Sadık Yalçın, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu dile getirerek, "Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." dedi.

GÜNDEM Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı