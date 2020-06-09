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Hayat Seni öldürende yoktur din iman Hain saldırıda şehit edilen Aybüke öğretmen unutulmadı
AKTÜEL

Seni öldürende yoktur din iman: Hain saldırıda şehit edilen Aybüke öğretmen unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısında henüz 22 yaşındayken şehit düşen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde bir kez daha anıldı. 'Beni öldürende yoktur din iman' sözlerinin yer aldığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdiği videosuyla hafızalara kazınan Aybüke öğretmen, ilk görev yerinde şehit düşse de, adı memleketin birçok köşesindeki okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılıyor.

Haber Merkezi AA İHA
Aybüke öğretmen şehit edildiğinde henüz 7 aylık öğretmendi.
Aybüke öğretmen şehit edildiğinde henüz 7 aylık öğretmendi.

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta tarihinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Vefat ettiğinde henüz 22 yaşında olan Aybüke öğretmen milyonları yasa boğdu.

  • Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı
OYNAT 04:00
Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına duygusal bir klip hazırlandı. Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke öğretmenin hafızalara kazıdığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klibi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından , “Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı saygı ve rahmetle anıyorum” notuyla paylaştı.

"İdealist bir öğretmendi"

Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor. Acılarının hala taze olduğunu belirten baba Sadık Yalçın, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu dile getirerek, "Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." dedi.

Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı
GÜNDEM
Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı

  • Yalçın çifti en çok yeni doğan kız çocuklarına Aybüke isminin verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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