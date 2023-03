Sessizlik lütfen: Walden ile huzura doğru

Ben köyde doğdum ve 17 yaşıma kadar da köyde yaşadım. Sonra üniversite okumak için Ankara’ya gittim ve on yıl da orada yaşadım. 2016 yılından beri de İstanbul’da yaşıyorum. Köydeyken bir an evvel köyden kurtulup şehirde yaşamak hayaliyle yanıp tutuşurdum. Köydeki insanları, hatta kendi annemi ve babamı da cahil olarak görürdüm. Köyden uzak kalınca ve şehirde insanların arasında karışıp insanları daha da iyi tanıyınca asıl cahilin kendim olduğunun farkına vardım. İnsan bir yerde yaşarken, yaşadığı yerin önemini ve kıymetini oradan ayrıldıktan sonra farkına varıyor. Bu hemen de olmuyor. Belirli bir süre geçtikten sonra kafamıza dank diye düşüyor. Ankara’da iken de ve İstanbul’da iken de köye gidince inanılmaz mutlu oluyorum. Nefes aldığımı fark ediyorum resmen.

İnsanın otururken aldığı riskler koşarken aldıklarıyla aynıdır. İnsan hayattaysa, ölme tehlikesi her zaman vardır. Ama en başından itibaren hayatını ne yaşar ne yaşamaz gibi sürdürüyorsa, bu tehlikenin aynı oranda azalacağını söylenebilir. Umutsuzluğun değil cesaretimizi, hastalığımızı değil, sağlığımızı dile getirmeli, kötü şeylerin bulaşarak yayılmasını dikkat etmeliyiz. Antik şiir ve mitoloji, tarımın en azından bir dönem kutsal bir sanat olarak görüldüğünü ileri sürer, fakat biz şimdilerde saygısız bir telaş ve özensizlikle tarımı sürdürüyoruz, amacımız büyük çiftliklere ve bol mahsüle sahip olmak. Tarımın bir sanat olduğunu unuttuk ve bu yüzden aç kalmaya mahkum olmaya doğru gidiyoruz. Ruh bedenimizin mimarıdır. Ruh kendi istediklerini yapmadıkça kişi bakar da görmez, dinler de duymaz, yer de yine tatmaz. Zaman ise olta salladığımız akıntıdan farksız olur. Her şeyden evvel engin her insanın annesinin, babasının ya da komşusunun yolundan gitmek yerine kendi yolunu bulup ilerlemeye özen göstermelidir. Kişinin imanı varsa, her yerde aynı imanı iş birliğine girişir ama eğer yoksa kimin yanında yer alırsa alsın dünyanın geri kalanı gibi yaşamaya devam edecektir.