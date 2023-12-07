Seyşeller’de şiddetli patlama ve sel: OHAL ilan edildi

Hint Okyanusu’nda yer alan adalar ülkesi Seyşeller’de bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkım ve 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Mahe Adası’ndaki bir sanayi bölgesinde patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yerel saatle 02.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Sanayi bölgesindeki iş yerlerinde, çevredeki binalarda ve bölgeye 4 kilometre uzaklıktaki havaalanında hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Bir evin yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.