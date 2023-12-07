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Hayat

Seyşeller’de şiddetli patlama ve sel: OHAL ilan edildi

Hint Okyanusu’nda yer alan adalar ülkesi Seyşeller’e bağlı Mahe Adası’ndaki bir sanayi bölgesinde patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yerel saatle 02.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Sanayi bölgesindeki iş yerlerinde, çevredeki binalarda ve bölgeye 4 kilometre uzaklıktaki havaalanında hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Şiddetli patlama ve sel nedeniyle bölgede OHAL ilan edildi.

14:19 - 7/12/2023 Perşembe
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Hint Okyanusu'nda şiddetli patlama
Hint Okyanusu'nda şiddetli patlama

Hint Okyanusu’nda yer alan adalar ülkesi Seyşeller’de bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkım ve 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Mahe Adası’ndaki bir sanayi bölgesinde patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yerel saatle 02.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Sanayi bölgesindeki iş yerlerinde, çevredeki binalarda ve bölgeye 4 kilometre uzaklıktaki havaalanında hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Bir evin yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

OHAL ilan edildi

Seyşeller Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, patlamanın ve selin büyük hasara yol açması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Herkesin evde kalmasının istendiği açıklamada, tüm okulların tatil edildiği, yalnızca temel hizmetlerde çalışan işçilerin ve seyahat edenlerin serbest dolaşımına izin verildiği aktarıldı.


115 adadan oluşan turizm ülkesi Seyşeller, yaklaşık 100 bin nüfusuyla Afrika’nın en az nüfuslu ülkesi olarak biliniyor.



#OHAL
#sel
#patlama
#Madagaskar
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