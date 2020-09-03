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Hayat Sıcaklık 12 derece artıyor 3 Eylül hava durumu nasıl olacak?
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Sıcaklık 12 derece artıyor: 3 Eylül hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji yetkilileri, 3 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre; sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu’da 8 ila 12 derece arasında artması bekleniyor. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’da ise sıcaklık 3 ila 6 derece arasında artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Öte yandan Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre 3 Eylül'de; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava uyarısı yapıldı

Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Üç büyük ilimizde ise hava durumu şöyle:

İstanbul 32°C, Az bulutlu ve açık

İzmir 37°C, Az bulutlu ve açık

Ankara 39°C, Az bulutlu ve açık

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