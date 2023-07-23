Sıcaklık 44 derece: Antalya'da denizler doldu taştı

Sıcak hava, suç oranının artmasına da neden oluyor. Meteorolog Ahmet Köse, akıl hastalıklarında artış, şiddet eğilimi, öfke kontrolü zorluğunun sıcak hava ile orantılı olduğunu belirtirken, Psikiyatr Dr. Güven Kızılkale de aynı nedenle depresyon ve panikatak artışı gözlemlendiğini söyledi.