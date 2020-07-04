Şiddete karşı eğitim seti: Psikolojik, dini ve hukuki makaleler yer alıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), “Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları” isimli bir eğitim seti hazırladı. Sette, şiddeti açığa çıkaran sebepler, şiddet türleri ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirildi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
ONLİNE LANSMAN EĞİTİMİ BAŞLADI
- Eğitim seti içerisinde ele alınan her başlığın, alanında uzman eğitmenler tarafından farklı iş, meslek, öğrenci, veli, STK mensuplarından oluşan gruplara genç-yaşlı, kadın-erkek demeden anlatılacağını belirten Gümrükçüoğlu, “Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, kuruluş, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedefliyoruz. 2 Temmuz’da yaptığımız online lansmanla eğitimimiz başladı. Geçtiğimiz senelerde yürüttüğümüz ‘İki İnsan’ başlıklı eğitimimizi Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 80 bin kişiye ulaştırmayı başardık. Bu eğitimimizde hedefimiz ise bu rakamın en az ikiye katlanması olacak. Ulaşabildiğimiz kadar çok fazla insana ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. Gümrükçüoğlu, eğitim setinin Türkiye’de ilk kez bu derece kapsamlı bir yaklaşımla hazırlandığını dile getirdi.