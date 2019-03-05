Sigara kaynaklı hastalıkların maliyeti yılda 3 milyar dolar

​Sigara kaynaklı hastalıklar hem aileyi hem de toplumu etkilemeye devam ediyor.

Ülkemizdeki sigara kaynaklı ölümler, diğer ölümlerden 5 kat fazla. Türkiye’de her yıl yüz binlerce kişinin, sigara sebepli rahatsızlıklar sonucu erken yaşta hayata veda ettiğini biliyor muydunuz? Peki, ülkemizde yaşanan diğer ölümlerin sigara kaynaklı ölümlerden 5 kat fazla olduğunu?

Türkiye nüfusunun ortalama yarısı sigara tiryakisi. Yılda 3 milyar dolardan fazla para da sigara kaynaklı hastalıkların tedavisine harcanıyor. Bu demek oluyor ki, sigara insanlar üzerinde hem maddi hem de manevi zararlara yol açıyor. Üstelik pasif içici olarak adlandırılan ve sigara kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalan kişiler de en az sigara içenler kadar tehlike altında yaşıyor. Her şartta akciğer kanseri riskiyle yaşayan toplumumuzun sigaranın zararları hakkında bilinçlenmesi sağlıklı yeni nesiller için hayati önem taşıyor.

Sigara, kanser, kalp ve daha birçok hastalığa zemin hazırlıyor

Sigara, insan vücuduna ciddi zararlar veriyor; başta akciğer kanseri olmak üzere boğaz, mide, rahim ve prostat kanserleri, kalp hastalıkları, KOAH, hipertansiyon ve erken menopoz gibi birçok hastalığa davetiye çeviriyor. Akciğer kanserleri eskiden erkeklerde daha sıklıkla görülüyordu. Ancak son yıllarda sigara kullanımının kadınlar arasında da yaygın hale gelmesi sebebiyle akciğer kanseri vakalarında önemli oranda artış yaşanmaya başladı.

Anne adayları sigaradan kesinlikle uzak durmalı

Sigara kullanımı, anne adayları ve doğacak bebeklerini de ciddi oranda olumsuz etkiliyor. Bu nedenle sigara tiryakisi kadınlar, gebelik planlamaya başladığı ilk andan itibaren sigarayı tamamen bırakmalıdır. Ayrıca anne adaylarının yanında kesinlikle sigara içilmemelidir. Çünkü sigara hem annenin hem de bebeğin sağlığını riske atacaktır. Hamilelikte sigaraya maruz kalmanın sonuçları, erken doğum, düşük, doğum sonrası ani ölüm, bebekte düşük doğum ağırlığı, plasenta dekolmanı ve intrauterin gelişme geriliği olarak sıralanabilir.

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Sigara, doğum öncesi ve sonrası tüm bebeklere zarar veriyor

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, sigara içen annelerin bebeklerinin 200-300 gr kadar daha az kiloda ve 1 cm kadar kısa doğdukları tespit edilmiştir. Sigarada bulunan nikotin, fetüs için hem teratojen (bebekte yapısal bozukluk yaratarak zarar veren etken) hem de karsinojen (Kanser yapıcı madde) özellik taşır. Nikotin ayrıca annenin sütünün azalmasına da yol açabilir. Bu durum da bebeğin beslenmeyi reddetmesine ve sürekli huzursuz olmasına sebep olabilir. Sigarayı bırakmak, gebeliği hangi dönemi olursa olsun olumlu yönde etkiler. “Artık olan olmuştur, sigarayı bıraksam da ne fayda?” şeklindeki düşünceler kesinlikle yanlış ve bilimsellikten uzaktır.

Kötü alışkanlıklar çocuklara anlatılmalı

Yanında sigara içilen çocuklarda ise dikkat eksikliği, hiperaktivite, sık tekrarlayan üst solunum yolu ve kulak iltihapları, astım, alerji, öğrenme güçlüğü, beslenme ve uyku problemleri gibi birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ebeveynler sigarayı bırakamıyorlarsa da çocuklarının yanında kesinlikle sigara içmemeli, sigaranın kötü bir alışkanlık olduğunu çocuklarına aşılamalıdır.

Sigarayı bırakmak imkansız değil

Sigara tiryakilerinden en fazla duyulan savunma şekli “bırakamıyorum” olur. Ancak sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bu yola çıkmadan önce bilmesi gereken, sigarayı bıraktıklarında neler kazanacaklarıdır. Sigarayı bırakan kişiler ilk 3 ile 4 ay arasında soluk alıp vermede kolaylık, öksürükte azalma ve damar hastalıkları riskinde düşüş gibi kazanımlar yaşar. Kalp ve hipertansiyon hastalıklarının ilerleyişini durdurmak için aldıkları ilaçların faydalarının sigara ile ortadan kalkmasını da önlemiş olurlar.

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FOTOĞRAF 7 İstanbul'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu. İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. Düğün takımız, nişan takımız gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler. Esenyurt'taki bir kuyumcu, Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz dedi. Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti. İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya devam ediyor. . Kuyumcular isyan ediyor: Biz bile ayırt edemiyoruz İstanbul'daki kuyumcular sahte altın ve para nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Kuyumcular sahte altını ayırt edemediklerini söyledi. BiP'te paylaş

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