Silivri'deki 6.2 büyüklüğünde deprem: Hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi?

ABD Jeoloji Merkezi verilerine göre; İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddette hissedildi. Deprem Büyükçekmece'de, Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5.7, Başakşehir'de 4,9, Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de 4.3, Pendik'te 4,2 ve Şile'de 3,8 şiddetinde hissedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.