Hayat Sincan Belediyesinin kadın çalışanları Sincanda sokaklara parklara kadın eli değdi
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Sincan Belediyesi'nin kadın çalışanları Sincan'da sokaklara parklara kadın eli değdi

Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi bünyesinde onlarca kadın çalışan var. Kadınlar Sincan için özveriyle çalışıyor, adeta gecesini gündüzüne katıyor. O emektar kadınlardan biri de Gözde Sinop. Çocukluktan gelen tutkusunu mesleğine dönüştüren genç kadın, Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde “Matador, Şampiyon ve Kara Yele” isimli atlara gözü gibi bakıyor. Sincan sokakları emektar kadınlar sayesinde pırıl pırıl temizleniyor, bahçıvanlar ise park ve seralarda Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.

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Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor.
Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor.

Sincan Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar veterinerlikten bahçıvanlığa, seyislikten evrak işlerine kadar her alanda hizmet veriyor.

  • Onlardan biri de Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde seyis olarak görev yapan Gözde Sinop.

Sincan’ın Küheylanları Kadın Seyise Emanet

27 yaşındaki Gözde Sinop Güdül’de bir besi çiftliğinde çocukluğunu geçirmiş. Köyde hayvanlar içinde büyüyen genç kadın, meslek olarak seyisliği seçmiş. Tüm mesaisini Sincan Belediyesi’nin gözbebekleri “Matador, Şampiyon ve Kara Yele” ile geçiren Sinop, atların yem ve suyunu veriyor, tımarlayarak bakımlarını yapıyor. Özellikle atlardan “Matador” ile ayrı bir bağı oluşmuş. Hayvan sevgisi ile adeta herkese örnek oluyor.

Belediye Hizmetlerine Kadın Eli Değdi

Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı park ve seralarda çiçeklerin bakımı, ağaçların budama işlemi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, sokakları tertemiz yapıyor. Mimar, mühendis, veteriner, güvenlik görevlisi, her iş kolundan sayısız başarılara imza atan kadınlar, çalışmalarıyla takdir topluyor.

Başkan Ercan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan için kadınıyla erkeğiyle hep birlikte çalışıyoruz. Kadınların emeğine ve fikirlerine çok önem veriyoruz. Kadınlar başımızın tacı, hem toplumun hem de ailenin temel taşıdır. Gelecek nesilleri yetiştiren onlara insanlığı, merhameti, inceliği, nezaketi öğreten onlardır. Başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin eşleri, anneleri ve gazi yakınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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