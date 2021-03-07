Sincan Belediyesi'nin kadın çalışanları Sincan'da sokaklara parklara kadın eli değdi

Sincan Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar veterinerlikten bahçıvanlığa, seyislikten evrak işlerine kadar her alanda hizmet veriyor.

Onlardan biri de Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde seyis olarak görev yapan Gözde Sinop.

Sincan’ın Küheylanları Kadın Seyise Emanet

27 yaşındaki Gözde Sinop Güdül’de bir besi çiftliğinde çocukluğunu geçirmiş. Köyde hayvanlar içinde büyüyen genç kadın, meslek olarak seyisliği seçmiş. Tüm mesaisini Sincan Belediyesi’nin gözbebekleri “Matador, Şampiyon ve Kara Yele” ile geçiren Sinop, atların yem ve suyunu veriyor, tımarlayarak bakımlarını yapıyor. Özellikle atlardan “Matador” ile ayrı bir bağı oluşmuş. Hayvan sevgisi ile adeta herkese örnek oluyor.

Belediye Hizmetlerine Kadın Eli Değdi

Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı park ve seralarda çiçeklerin bakımı, ağaçların budama işlemi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, sokakları tertemiz yapıyor. Mimar, mühendis, veteriner, güvenlik görevlisi, her iş kolundan sayısız başarılara imza atan kadınlar, çalışmalarıyla takdir topluyor.

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Başkan Ercan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan için kadınıyla erkeğiyle hep birlikte çalışıyoruz. Kadınların emeğine ve fikirlerine çok önem veriyoruz. Kadınlar başımızın tacı, hem toplumun hem de ailenin temel taşıdır. Gelecek nesilleri yetiştiren onlara insanlığı, merhameti, inceliği, nezaketi öğreten onlardır. Başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin eşleri, anneleri ve gazi yakınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.