Hayat Sinopta ağa takılan dev kalkan balığı kilogramı 200 liradan satıldı
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Sinop'ta ağa takılan dev kalkan balığı kilogramı 200 liradan satıldı

Sinop'ta ağa takılan dev kalkan balığı kilogramı 200 liradan satıldı

Sinop'ta balıkçıların ağına 10 kilogram ağırlığında dev kalkan balığı takıldı. Balık, kilogramı 200 liradan alıcı buldu.

Haber Merkezi AA
Dev kalkan balığı
Dev kalkan balığı

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Mert Kanal, kalkan balığının çok az miktarda avlandığını söyledi. Ağlara nadir takılan balığın fiyatının da yüksek olduğuna işaret eden Kanal, "10 kilogram ağırlığında olan kalkan balıklarına pek rastlanmıyor artık." dedi.

Tezgaha koydukları balığın bir müşterileri tarafından alındığını ifade eden Kanal, "Kilogramı 200 liradan alıcı buldu. Görüp de fiyatını soran çok oldu. Ancak söz konusu fiyatı duyanlar genelde almaktan vazgeçiyor. Eskiye göre maalesef kalkan avında büyük düşüş var. İnşallah gelecek yıllarda avcılığı artar." diye konuştu.

Kanal, bu dönemde kalkan avcılığında da artış yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Burası Norveç değil Sinop
FOTOĞRAF 8
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Hamsilos Koyu Türkiye’nin en kuzey noktasında yer alıyor. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşıyor. Karadeniz’in tamamen buz tuttuğu dönemlerde, buzulların erimesiyle oluştuğu düşünülüyor. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniş, iç kısımlara ilerledikçe daralıyor ve ormanlaşıyor. Fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy geçmişte savaş gemilerinin gizlendiği bir yer olarak biliniyor. Günümüzde ise turistik önemiyle kullanılmaya devam ediyor. Burası Norveç’le anılan fiyort kıyı tipinin bir örneği olma özelliğine de sahip. Pahalı bir ülke olan Norveç’e gitmek yerine Sinop’ta bunu görmek mümkün. Sinop İl Merkezine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Hamsilos Koyu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Burası Norveç değil Sinop
Türkiye'nin tek fiyort kıyı tipi ülkemizde Sinop'ta bulunuyor. Hamsilos Koyu güzelliğiyle Norveç'teki kıyıları aratmıyor.


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