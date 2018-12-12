Hayat Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekti
AKTÜEL

Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekti

Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak hizmet veren Hasan Seyhani Kalender, eğitimden müziğe çok yönlü kişiliğiyle dikkati çekiyor. Hekimliğin yanı sıra özel bir üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olan Kalender, bestelediği şarkılarla müzik dünyasında da başarılı olmayı hedefliyor.

AA
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hasan Seyhani Kalender, şarkılarından 4'üne Grup Seyir olarak klip çekti.
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hasan Seyhani Kalender, şarkılarından 4'üne Grup Seyir olarak klip çekti.

Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak görev yapan 46 yaşındaki Hasan Seyhani Kalender, eğitimden müziğe çok yönlü kişiliğiyle dikkati çekiyor.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde 8 yıl uzman hekim olarak görev yaptıktan sonra kendi muayenehanesini açan Kalender, özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde de eğitim görüyor.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Kalender'in 249 bestesi bulunuyor. Birçok müzik aletini çalabilen, bestelerini ud ve bağlama ile yapan Kalender, kendi bestelerinden 4'ü için hazırlanan kliple müzik dünyasında da başarılı olmayı hedefliyor.

Hukuk fakültesine yazıldı

Kalender, yaklaşık 15 yıldır Gümüşhane'de kadın doğum uzmanı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu, ancak ilgi duyduğu hukuk alanında da eğitim almak istediğini anlatan Kalender, 2016'da girdiği sınavda özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ifade etti.

Hekimlerin mesleği gereği hukuki anlamda birçok sorunla karşı karşıya kalabildiklerini belirten Kalender, şöyle devam etti:

  • "Hiçbir zaman okuma iştahımız kapanmadı. Tıbbın hukukla çatıştığı noktada insanlar çok fazla zarar görüyorlar. Özellikle kadın doğum hekimlerinin çok fazla davalara maruz kaldıklarını görünce en azından bu işin altyapısını öğrenmek açısından bir eğitimini almak gerekir diye düşündüm. Üniversite sınavına girdim. Bu sene 3'üncü sınıftayım, alttan dersim yok. Hayatta biraz da makas değiştirmek istiyorum."

Kalender, hayata karşı sürekli bir arayış içerisinde olduğunu dile getirerek, arayışlarının kendisini mesleğinin dışında alanlara da yönelttiğini aktardı.

Arayışlarının kendini daha iyi ifade etmek için ortaya çıktığını anlatan Kalender, mesleki doygunluk ve yorgunluğa erişildikten sonra yaşama yenilikler katmanın önemli olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden bu yana müziğe ilgi duyuyor

Kalender, hekimliğinin ve hukuk fakültesi öğrenciliğinin yanı sıra babasının kabak kemane ustası olması dolayısıyla küçük yaşlardan bu yana müziğin yaşamında yadsınamaz bir yeri olduğunu ifade etti.

REKLAM

Küçük yaşlardan beri bağlama çaldığını ve farkı enstrümanları da kendi kendine öğrendiğini belirten Kalender, amatör ruhla ilgilendiği müzik yaşamının profesyonelleşmeye başladığını kaydetti.

Şarkılarına klip çekti

Kalender, 5 yıl önce kendi şarkılarını yapmaya karar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Küçük ses kayıtlarım vardı ama asla bir şarkı yapmamıştım. Sonra onları bir araya getirdim. Şu ana kadar notaya alınmış, tescil ettirilmiş 249 eserim oldu. Şarkılarımdan 4'üne arkadaşlarımla kurduğumuz Grup Seyir olarak klip çektik. Şu anda kliplerimizden 2'si hazır ve yayınlarda dönüyor. Beklenenden çok daha fazla teveccüh almış durumda. Şu ana kadar 30 bini aşkın tıklandı. Bu bizi tanıyan insanlarca yapılan izleme oranı. İnsanlar Youtube üzerinden seyrediyorlar. Bu konuda şimdilik öyle bir mali beklentim yok."

Hastalarına da şarkı söylüyor

Çoğunlukla elinde bir bağlama ile muayenehaneye geldiğini, müzik tutkusunun hastalarınca da bilindiğini belirten Kalender, hastalarını çoğu zaman bağlama ile karşıladığını anlattı.

Bağlama çalarken hastalarının da oturup dinlemeyi tercih ettiğini vurgulayan Kalender, şöyle konuştu:

  • "Ben çalarken tesadüfen kapıdan girer, dinlerler. Sonra da işimizi yaparız. Şarkılarımı beğeniyorlar. 'Size bakalım' dediğimiz halde oturup dinlemeyi tercih edenler olmuştur. Çok iyi bir bağlamacı değilim ama duygularımı daha iyi ifade ettiğime inanıyorum. Müzik bir tatmin aracı. Söylemek istediğin bir şeyi, duyguyu dümdüz bir cümleyle söylemiyorsun. Bir 'Seni seviyorum' var, bir de bunu bir ahenk içerisinde söylemek var."

Nedensiz kaşıntı kanser olabilir
HAYAT
Nedensiz kaşıntı kanser olabilir

Babasını karaciğeriyle yaşama bağladı
HAYAT
Babasını karaciğeriyle yaşama bağladı

Türkiye’de ilk yerli kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi’nde üretilecek
HAYAT
Türkiye’de ilk yerli kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi’nde üretilecek

Yılda en az bir defa aile hekimine gidin
HAYAT
Yılda en az bir defa aile hekimine gidin

Tıbbi atıklara barkod uygulaması
HAYAT
Tıbbi atıklara barkod uygulaması

/**/
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları
Fazla uyuyun para verelim

Fazla uyuyun para verelim

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.