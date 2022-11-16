'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında başvurular devam ediyor

‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışıyor.

Başta seyahat olmak üzere kültür-sanat, edebiyat, sinema, müzik, tarih, psikoloji ve yaşama dair her konuda özgün ve yenilikçi içerikler sunan Skyroad’un bu yıl 'Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla düzenlediği yarışma için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.

‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışıyor.

Yarışmada, Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü" teslim edilecek.

REKLAM

DÜNYANIN SEYAHAT ROTALARI BU YARIŞMADA

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var.