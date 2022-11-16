Hayat Skyroad ile Keşfet fotoğraf yarışmasında başvurular devam ediyor
KÜLTÜR SANAT

'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında başvurular devam ediyor

Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği Fotoğraf Yarışması Skyroad ile Keşfet’te başvuru için son 15 gün. Bu yıl 7 kişi toplam 150 bin liralık ödülün sahibi olacak.

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Haber Merkezi DHA
Skyroad ile Keşfet fotoğraf yarışmasında başvurular devam ediyor
‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışıyor.

Başta seyahat olmak üzere kültür-sanat, edebiyat, sinema, müzik, tarih, psikoloji ve yaşama dair her konuda özgün ve yenilikçi içerikler sunan Skyroad’un bu yıl 'Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla düzenlediği yarışma için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.

Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışıyor.

Yarışmada, Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü" teslim edilecek.


DÜNYANIN SEYAHAT ROTALARI BU YARIŞMADA

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var.

  • YARIŞMA TAKVİMİ
  • Yarışma Başvurusu: 20 Ekim – 30 Kasım 2022
  • Değerlendirme : 5 Aralık 2022
  • Ödül Töreni : Aralık 2022
  • ÖDÜLLER
  • Birincilik Ödülü : 30.000 TL
  • İkincilik Ödülü : 10.000 TL
  • 'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 30.000 TL.
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