"Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının başvuruları yarın başlıyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği yarışmanın teması, "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" olarak belirlendi.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü.

Toplam 150 bin liralık para ödülünün verileceği yarışmaya, 30 Kasım'a kadar çevrim içi olarak "www.skyroadilekesfet.com" internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.

"Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü"nün de verileceği yarışmada 3 kategoride 7 ödül takdim edilecek.

Yarışmanın jürisinde, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu yer alacak.

HAYAT Skyroad en güzel karelere ödül yağdırdı