Hayat Skyroad ile Keşfet ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı
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‘Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı

Kültür-sanat ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, bu yıl ikincisini düzenlediği “Skyroad ile Keşfet” ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Skyroad ile Keşfet ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı
“Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin TL ödül verilecek.

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez “Türkiye'yi Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Türk Hava Yolları, Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin TL ödül verilecek. Üç kişiye jüri ödülü, bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü olmak üzere toplam yedi kişiye ödülleri teslim edilecek.

Geçtiğimiz yıl da toplamda 60 bin TL ödül dağıtılan yarışmada 3 kişi jüri tarafından ödüllendirilmişti, 3 kişi de Instagram'da en yüksek beğeni alan fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da hem jüri elemesi hem de etkileşim için yarışacak fotoğraflarla 20 Eylül - 20 Ekim arasında www.skyroadilekesfet.com web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Aylık “Gezi kültürü dergisi” temasıyla yola çıkan Skyroad, dijital bir platform olarak ve yeni keşifler sunarak yolculuğuna devam ediyor. Seyahatten kültür-sanata, sinemadan müziğe kadar hayatın farklı alanlarından özgün ve yenilikçi içerikleriyle takipçileriyle buluşuyor; hem Türkiye'yi hem de dünyayı tanıtıyor.

YARIŞMA ŞARTLARI

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram'da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye'nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram'da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. Tek kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek ve ayrıca yine jüri elemesinden geçecek olan bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü verilecek. Instagram'da ise en çok beğeni alan üç fotoğraf sahibi ödülleri almaya hak kazanacak.

20 Eylül - 20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Dilek Uyar, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç.

  • YARIŞMA TAKVİMİ
  • Yarışma Başvurusu: 20 EYLÜL - 20 EKİM 2021
  • Değerlendirme : 20 -31 EKİM 2021
  • Ödül Töreni : 2 KASIM 2021
  • ÖDÜLLER
  • Birincilik Ödülü : 10.000 TL
  • İkincilik Ödülü : 7.500 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
  • 'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 15.000 TL
  • Instagram Etkileşim Ödülleri (En çok beğeni alan fotoğraflar)
  • Birincilik Ödülü : 10.000 TL
  • İkincilik Ödülü : 7.500 TL
  • Üçüncülük Ödülü : 5.000 TLü

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