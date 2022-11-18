SMA Tip-2 hastası İsmail'in ailesi tüm yardımseverlerden destek bekliyor

Selma ve Eşref Akdeniz'in 2 yaşındaki yavrusu İsmail'in yaşama tutunmak için bize ihtiyacı var. Ailesi İsmail büyüdükçe her iki ayağında da güç kaybı olduğunu, ayakta durduğunda ağlamaya başladığını fark edip doktora götürdü. Yapılan araştırma ve genetik testler sonucu minik İsmail'e SMA Tip-2 Kas Hastalığı teşhisi konuldu. Anne Selma Akdeniz bu hastalığın ölümcül olduğunu ancak ancak '' Zolgensma Gen Tedavisi'' alabilirse iyileşebileceğini söylüyor. Bu tedavinin oldukça pahalı olduğunu belirten Akdeniz yardımseverleri İsmail'e yardım etmeye davet ediyor. İstanbul Valiliğinin 22-1888 no'lu izni ile kampanya başlatıldı.

ANNEDEN ÇAĞRI VAR

Şu an 2 yaşında olan İsmail’in 9 kilo 750 gram olduğunu ifade eden Anne Akdeniz, hastanenin tedavi için elverişli gördüğü kriter 5 yaş ve 20 kilo. Umarım bu süre içinde gereken parayı toplayabiliriz. Soruyorum size, hangi anne ve baba evladının tedavisi için bir umut varken, göz göre göre ölüme gitmesine seyirci kalır... SMA ölümcül kas hastalığı ve bizim çocuğumuz yavaş yavaş eriyor. Zolgensma gen tedavisini alabilirse Allah’ın da izniyle iyileşecek. Fakat herkesin bildiği gibi tedavi çok pahalı. Çağrımızı görenleri İsmail’e yardım etmeye çağırıyoruz. Lütfen İsmail’imin güneşi olun” diye konuştu.

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ZOLGENSMA NEDİR?

Gen tedavisi olarak adlandırılan Zolgensma tedavisi yaklaşık 1 saat sürerken, hastalara damar içi enjeksiyon yoluyla ilaç veriliyor. İlacın dozu hastanın kilosuna göre belirleniyor. Çocuğuna SMA teşhisi konan aileler, bir süredir sözkonusu tedavinin SGK kapsamına alınarak Türkiye’de yapılması için çağrıda bulunuyor.

İSMAİL AKDENİZ SMA TİP-2

@sma.ismailin.gunesi.ol

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ZİRAAT BANKASI

ALICI EŞREF AKDENİZ

AÇIKLAMA : SMA İSMAİL YAŞASIN

Tüm operatörlerden Paşa yazıp 5349'a SMS ile de İsmail'e destek olabilirsiniz. (Bir SMS bedeli 20 TL)

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Baba Eşref Akdeniz Telefon: 0539 463 67 49

Amca Murat Akdeniz Telefon: 0535 540 63 98