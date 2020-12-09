Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi Evde tek kalınca iş kurdu şimdi siparişlere yetişemiyor
AKTÜEL

Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi: Evde tek kalınca iş kurdu şimdi siparişlere yetişemiyor

Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi: Evde tek kalınca iş kurdu şimdi siparişlere yetişemiyor

Türkiye’de Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs, birçok kişinin hayatını olumsuz etkilerken virüsü fırsata çevirip yeni iş edinenler de oldu. Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mahmut Sami Yıldırım, sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için tavuk edinip doğa ile iç içe yaşamayı tercih edince hayatı değişti. Bir anda yeni bir meslek edinen Mahmut Sami Yıldırım, şimdi yumurta siparişlerine yetişmez hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Evde sıkılmamak için başladığı hobi şimdi ekmek kapısı oldu.
Evde sıkılmamak için başladığı hobi şimdi ekmek kapısı oldu.

Şehirde yaşamasına rağmen çocukluğundan bu yana evcil hayvan beslediğini ve 43 yaşına kadar çalışma hayatındaki yorgunluğunu doğa ile iç içe yaşayarak atan Mahmut Sami Yıldırım, herkesin hayatını olumsuz etkileyen koronavirüsü kendisi için fırsata çevirdi. Bir anda kendisini tavuklarla iç içe bir hayatın içinde bulduğunu belirten Yıldırım yeni hayatından oldukça mutlu olduğunu belirterek “Evde sıkılmamak için başlamıştım, artık hiç sıkılmıyorum” dedi.

10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalıştılar: ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı
DÜNYA
10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalıştılar: ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı

“Çiftçilerin özgürlüğüne imrendim”

Koronavirüs sürecine kadar çeşitli kollarda ticari işlerinin olduğunu belirten Mahmut Sami Yıldırım, “Sokağa çıkma yasağı başlayınca evde çok sıkıldım. Bu bende ciddi stres oluşturdu. Stresten kurtulmak ve sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için ovada bir yer kiralayıp tavuk, hindi ve kuzu bakmaya başladım. Hayvanlarım sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Amacım para kazanmak değil hobi ve özgürlük idi. Bir anda işin boyutu değişti. Tavukların sayısını arttırıp Tarım Bakanlığı’ndan onaylı kümes oluşturup yumurta paketleme tesisi kurdum. Organik gazen tavuk yumurtası üretmeye başladım. Bayilerimiz oldu. Stresten uzak bir yaşama sahip oldum. Kar amaçlı başladığımız bir iş değildi, daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sevimli hayvanlarla stresten uzak bir uğraş edindik” diye konuştu.

Hatay'da bir gezi sırasında gördüğü sanatı hobi edindi: Önce atölye açtı sonra dünyaya açıldı
FOTOĞRAF 9
Title
Hatay'a gezmeye giden 41 yaşındaki Menel Hüzmeli, hayran kaldığı mozaik sanatını önce hobi sonra iş edindi.
Title
Katar, Paris, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerden talepler aldığını ve oralara mozaik eser gönderdiğini belirten Hüzmeli, bu sanatı dünyaya tanıtmak istediğini dile getirdi.
Title
Tarihi Eski Antakya Evleri'nin bulunduğu Affan Mahallesi'ndeki atölyesinde sıradan mozaik tablolarının yanı sıra üç boyutlu yöntemle farklı görünüme sahip eserler ortaya çıkaran mozaik sanatçısı Hüzmeli, son 15 yıldır profesyonel olarak bu sanatı icra ettiğini söyledi.
Title
Bu sanatı yapmak için ciddi bir araştırma yaptığını ve bunun üzerine eğitimler aldığını belirten Hüzmeli, Daha sonra benim de minik öğrencilerim, yetişkin öğrencilerim oldu. Engelli çocuklarım var, onlar buraya gelemediği için evlerine gidip mozaik eğitimi veriyorum. Yaptığım mozaikler beğenildiği için yurt dışından talep almaya başladı. Şehir dışına workshop’lar tertiplemeye başladım. Mozaik eğitimi, tamamen bir motivasyon işi ve terapi işi olduğu için herkese tavsiye ettiğim bir şeydir. Herkesin mozaik sanatının kıyısından köşesinden geçmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
Title
Okullarda mozaik eğitiminin verilmesi taraftarı olduğunu belirten Hüzmeli, Mozaik taşlarını elinize aldığınız zaman, bir tasarım veya bir çalışma yapmaya başladığınız zaman, saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Huzur veriyor, bu sanatı tüm dünyaya tanıtmak istiyorum diye konuştu.
Title
Hüzmeli, düz mozaik eserlerin fiyatları 30 TL ile 5 bin TL arası, 3 boyutlu mozaik eserlerin fiyatları ise bin 500 ile 10 bin TL arasında değiştiğini söyledi.
Title
Title
Title
Hatay'da bir gezi sırasında gördüğü sanatı hobi edindi: Önce atölye açtı sonra dünyaya açıldı
Hatay'da turistik bir gezide gördüğü sanatı hobi olarak yapmaya başlayan Menel Hüzmeli (41), kendini geliştirerek açtığı atölyesinde yaptığı tabloları Orta Doğu ve Avrupa'ya satıyor.


Abone Ol Google News
Bir zamanlar İstanbul

Bir zamanlar İstanbul

Eski vapurlar, kayıkçılar, dalyanlar, deniz hamamları, yalılar...
2023te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
Ne soğuk hava ne de kar Yüksekovalı kayakçıları durdurabiliyor

Asıl tehlike evlerde

Asıl tehlike evlerde

​Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı.

22 adres<br>eş zamanlı basıldı

22 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 11 ilçede operasyon düzenledi.
Vuhan'da adım atacak yer yok

Vuhan'da adım atacak yer yok

​Virüsün dünyaya yayıldığı merkezden ilginç kareler.
Polisi itip<br>basına saldırdı

Polisi itip
basına saldırdı

​Kısıtlamada sokağa çıkıp alkollü yakalandı.
11 Aralık'ta<br>ilan edeceğiz

11 Aralık'ta
ilan edeceğiz

Bakan Ersoy dev destek için o tarihe işaret etti.
Yasaklar<br>çiğnenmek için var!

Yasaklar
çiğnenmek için var!

​Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler.
Paris'te<br>büyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.