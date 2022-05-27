Hayat Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
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Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.

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Haber Merkezi DHA
SON DAKİKA Deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu Hayatını Kaybetti: Oğuz Gündoğdu Öldü Mü? Deprem Bilimci Oğuz Gündoğdu Kimdir Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?
Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

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