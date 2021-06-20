Jeofizik Uzmanı Gündoğdu Kartal'daki depremi değerlendirdi: Ne öncü ne de artçı Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Kartal'da kaydedilen son depremin sığ yer hareketi olduğunu, herhangi bir deprem için öncü veya artçı olmadığını söyledi. Gündoğdu, "Kartal'daki yerin sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay. Arkası da gelmedi" dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2021, 11:58 Son Güncelleme: 20 Haziran 2021, 12:03 DHA