İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak açıklanırken merkez üssü ise Kartal olduğu kaydedildi.

AFAD’dan edinilen bilgeye göre sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul’un çevresindeki illerde de hissedildi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

GÜNDEM İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

GÜNDEM İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi