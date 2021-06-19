Gündem İstanbulda korkutan deprem
İSTANBUL

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da saat 15:07'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin Kartal açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem İstanbul’un çevresindeki illerde de hissedildi. Deprem sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, güvenlik ve zabıta birimlerine intikal eden herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda korkutan deprem
Foto/arşiv

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak açıklanırken merkez üssü ise Kartal olduğu kaydedildi.

AFAD’dan edinilen bilgeye göre sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul’un çevresindeki illerde de hissedildi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.
Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi
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İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

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