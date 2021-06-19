İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak açıklanırken merkez üssü ise Kartal olduğu kaydedildi.
AFAD’dan edinilen bilgeye göre sarsıntı 7.06 kilometrede gerçekleştiği kaydedildi. Deprem İstanbul’un çevresindeki illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.