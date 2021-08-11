Hayat Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hayriye Ana' karakterini oynayan 75 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Toziya'nın vefat haberini yapımcı Bahadır Özdener sosyal medyadan duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: EDHOnun Hayriye Anası Sabina Toziya hayatını kaybetti
Sabina Toziya

Ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu.

Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE DİZİDEN AYRILMIŞTI

Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan usta oyuncu uzun bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda boy gösteriyordu.

Toziya beyazperdede ise Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.

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