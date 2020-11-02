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Son dakika: İkbal Gürpınar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İkbal Gürpınar koronavirüs yüzünden yoğun bakımda: Hakkınızı helal edin

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın oğlu, ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Annesinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyleyen oğlu Alper'den önce İkbal Gürpınar, yine sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sevenlerinden helallik istemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkball Gürpınar
İkball Gürpınar

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Daha sonra bir açıklama daha yapan Gürpınar'ın oğlu, sevenlerine güzel haberi şöyle verdi:

  • "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gurpınar, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Sizlerin duaları vesilesiyle annemin iyileşeceğine inanıyoruz. Durumu iyiye gidiyor çok şükür. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

İkbal Gürpınar ise hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki. Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. Çok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyeceğimi şimdiden bildiririm. Sizi çok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lu¨tfen, benden yana helal olsun.''

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