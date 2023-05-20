Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.