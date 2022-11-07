Sosyal konutta büyük heyecan: 12 ilin için kura takvimi belli oldu

TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekiliyor.

HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

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8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

ARDAHAN'DA HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

ÖZGÜN TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'TAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

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608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

ÖZGÜN TOKİ Şırnak ve Ardahan kura çekimi yapılan ilçeler (7 Kasım 2022)

BAKAN KURUM: NOTER HUZURUNDA ÇEKECEĞİZ

TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerinde bulundu.

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TOKİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

FOTOĞRAF 21 TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurumun açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahanda çekiliyor. HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut 10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut 15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında Hak Sahibi Belirleme kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır. TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise 81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. ifadelerinde bulundu. TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi. TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TLlik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek. Yatırılan 500 TLlik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek. TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı. Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti. Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor. TOKİ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİMCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ödeme planı hakkında açıklamada bulunmuştu “TOKİden ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekime kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.” TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?Hak sahiplerine konutlar;%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek. Sosyal konutta kura çekimi başladı: İşte 12 ilin kura tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayında müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu. İlk 12 il için kura takvimi de belli oldu.



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