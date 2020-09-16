Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alanReynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Aktaş ayrıca "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

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Reynmen'in yaptığı paylaşım.

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Hasta gibiyim ama değil gibiyim

Daha sonra takipçileri için sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin" dedi.