Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alanReynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Aktaş ayrıca "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alanReynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Aktaş ayrıca "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.
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