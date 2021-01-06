Hayat Sosyal medyada beğeni çılgınlığı Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti
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Sosyal medyada 'beğeni' çılgınlığı: Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

Sosyal medyada 'beğeni' çılgınlığı: Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

Rizeli kuaför hareket halindeki motorun üzerinde arkadaşını traş etti, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Rizeli kuaför hem kendi canını hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.
Rizeli kuaför hem kendi canını hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.

Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner isimli genç sosyal medya hesabında paylaşmak için bir video çekti. Mesleğini çok sevdiğini ve bunu belirtmek için çektiğini söylediği videoda, uçağa yetişmek için araç ararken yanına motosikleti ile yaklaşan Semih isimli arkadaşı ona "Beni tıraş eder misin? Bu akşam düğünüm var" diye soruyor. Güner’in de uçağa yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine her şey başlıyor. Cebinden çıkardığı önlüğü motosiklet sürücüsüne saran Güner, motosiklet hareket halindeyken tıraş yapıyor.

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