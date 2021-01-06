Sosyal medyada 'beğeni' çılgınlığı: Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner isimli genç sosyal medya hesabında paylaşmak için bir video çekti. Mesleğini çok sevdiğini ve bunu belirtmek için çektiğini söylediği videoda, uçağa yetişmek için araç ararken yanına motosikleti ile yaklaşan Semih isimli arkadaşı ona "Beni tıraş eder misin? Bu akşam düğünüm var" diye soruyor. Güner’in de uçağa yetişmesi gerektiğini söylemesi üzerine her şey başlıyor. Cebinden çıkardığı önlüğü motosiklet sürücüsüne saran Güner, motosiklet hareket halindeyken tıraş yapıyor.