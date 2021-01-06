Sosyal medyada 'beğeni' çılgınlığı: Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti

Ayasofya'daki İslam mührü

Ayasofya Camii'nin alâmet-i şahanesi olan devasa büyüklükteki hat levhaları, dünya sanat tarihine adını kazımış eşsiz sanat eserleri olarak bizi karşılıyor. Yapıldığı ve yerlerine yerleştirildiği andan itibaren cemaati şerefle karşılayan levhalar, yaklaşık 170 yaşında... Dönemin Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarihinde aldığı kararla müzeye dönüştürülen Ayasofya, ilk olarak ne yazık ki bu eşsiz levhalardan arındırılmak istenmiştir. Fakat levhalar Ayasofya'nın kapısından büyük olunca dışarı çıkartılamamış, yeniden monte edilmeyince de uzun yıllar bir köşede kaderine terk edilmiştir. Peki, yıllar sonra hat levhaları nasıl oldu da yeniden yerlerine asılabildi? Kim öncülük etti ve kimin yardımıyla levhalar yerine asıldı?

