Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge
Koronavirüsten korunmak için sosyal izalosyanu benimseyen birçok kişi evine kapandı. Gün içinde yapacak aktivite sayısı kısıtlı olanlar ise sosyal medyada birbirlerine meydan okudukları yeni akımlar başlattı. Kitap okuma challenge, tuvalet kağıdı sektirme challenge ya da çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek gibi birçok challenge korona günlerinde insanların eğlencesi haline geldi.
Koronavirüs ile mücadelede evlerimize kapandığımız bugünlerde sosyal medya her zamankinden daha fazla popüler oldu. İnsanların ilk olarak haber aldıkları sosyal medya korona günlerinde renkli bir hale dönüştü. Normal hayatımızda karşımıza çıkan meydan okumalar bugünlerde bir hayli arttı.
Her güne yeni bir challenge
Kitap okuma challenge başlatıp arkadaşlar arasında faydalı bir meydan okuma yayılıyor. Okuduğu kitabı paylaşanlar, arkadaşından kendi okuduğu eseri paylaşmasını istiyor. Umarız ki bu akım sadece fotoğraflardan ibaret değildir.
Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta mini futbol sahasına dönüştürüyor. Çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek de bugünlerde popüler olan meydan okumaların başında geliyor. Opera ve Bale Sanatçısı Erhan Güzel’in başlattığı balerin dönüşü de hızla yayılmaya başladı. İşte meydan okumalar:
Meydan okuyan okuyana
Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim,koronavirüs sonrası ’Evde kal’ çağrısını 'StayAtHomeChallege’ akımıyla yaptı. İnsanların evde vakit geçirebilmesi için yapılan bu akımda tuvalet kağıdıyla yapılan futbol şov, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Opera ve Bale Sanatçısı Erhan Güzel’in başlattığı balerin dönüşü katılanlar da artarak devam ediyor.
İnsanların hızlıca adapte olduğu meydan okumalara korona günlerinin ilerleyen günlerinde bakalım başka ne meydan okumalar eklenecek.