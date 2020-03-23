Hayat Sosyal medyada korona günleri Her güne yeni bir challenge
AKTÜEL

Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge

Koronavirüsten korunmak için sosyal izalosyanu benimseyen birçok kişi evine kapandı. Gün içinde yapacak aktivite sayısı kısıtlı olanlar ise sosyal medyada birbirlerine meydan okudukları yeni akımlar başlattı. Kitap okuma challenge, tuvalet kağıdı sektirme challenge ya da çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek gibi birçok challenge korona günlerinde insanların eğlencesi haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü futbolculardan &quot;evde kal&quot; çağrısı
Ünlü futbolculardan "evde kal" çağrısı

Koronavirüs ile mücadelede evlerimize kapandığımız bugünlerde sosyal medya her zamankinden daha fazla popüler oldu. İnsanların ilk olarak haber aldıkları sosyal medya korona günlerinde renkli bir hale dönüştü. Normal hayatımızda karşımıza çıkan meydan okumalar bugünlerde bir hayli arttı.

Her güne yeni bir challenge

Kitap okuma challenge başlatıp arkadaşlar arasında faydalı bir meydan okuma yayılıyor. Okuduğu kitabı paylaşanlar, arkadaşından kendi okuduğu eseri paylaşmasını istiyor. Umarız ki bu akım sadece fotoğraflardan ibaret değildir.

Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta mini futbol sahasına dönüştürüyor. Çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek de bugünlerde popüler olan meydan okumaların başında geliyor. Opera ve Bale Sanatçısı Erhan Güzel’in başlattığı balerin dönüşü de hızla yayılmaya başladı. İşte meydan okumalar:

Meydan okuyan okuyana

Hagi, Messi, Falcao, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve daha birçok isim,koronavirüs sonrası ’Evde kal’ çağrısını 'StayAtHomeChallege’ akımıyla yaptı. İnsanların evde vakit geçirebilmesi için yapılan bu akımda tuvalet kağıdıyla yapılan futbol şov, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Opera ve Bale Sanatçısı Erhan Güzel’in başlattığı balerin dönüşü katılanlar da artarak devam ediyor.

İnsanların hızlıca adapte olduğu meydan okumalara korona günlerinin ilerleyen günlerinde bakalım başka ne meydan okumalar eklenecek.

Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı
HAYAT
Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı

Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
HAYAT
Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı

Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor
DÜNYA
Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
Title
Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
Title
Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
Title
Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
Title
Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
Title
Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
Title
Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
Title
Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
Title
Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
Title
Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
Title
Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
Title
Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
Title
Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
Title
İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
Title
Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
Title
Title
Title
Title
Title
Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.


Özel bankalarakoronavirüs mesajı

Özel bankalara
koronavirüs mesajı

​Bakan Albayrak: Kamunun adımına eşlik edeceklerdir.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Amcalarteyzeler durmuyor

Amcalar
teyzeler durmuyor

​Sokak yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca çatıya çıktı.
Kritik toplantı<br>saat 13.30'da

Kritik toplantı
saat 13.30'da

Bilim Kurulu koronavirüs gelişmelerini görüşmek üzere toplanacak.
Bir büyük<br>indirim daha geliyor

Bir büyük
indirim daha geliyor

​Araç sahipleri dikkat: Ay sonu gerçekleşecek.
'Tedbir alın' çağrısı

'Tedbir alın' çağrısı

İnşaatlardaki görüntülerin ardından GYODER yaptı.
3 bankadan<br>kredide erteleme

3 bankadan
kredide erteleme

Koronavirüs sonrası bir bir harekete geçtiler.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Abdurrahim Albayrak ve eşi koronavirüse yakalandı.
Kolonyalı gaspçı aramızda

Kolonyalı gaspçı aramızda

​Korona korkusundan faydalanıp yaşlı adama kolonya uzattı...
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
İlk ders bakandan

İlk ders bakandan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere ve velilere seslendi.
5 HDP'li <br>başkan gözaltında

5 HDP'li
başkan gözaltında

Bir il ve 4 ilçe başkanı terörden görevden alındı.
Paketleri hemen<br>eve almayın!

Paketleri hemen
eve almayın!

​Online siparişler arttı, uzmanlar tedbirleri anlattı.
Yine skandal görüntüler

Yine skandal görüntüler

​Yasağı hiçe sayıp koronavirüse rağmen toplandılar.
Kulüpler çökebilir

Kulüpler çökebilir

Dünya futboluna yön veren ülkeler krizle boğuşuyor.
Hızlı testler Türkiye'de

Hızlı testler Türkiye'de

15 dakikada sonuç veren kitler görüntülendi.
Çok acı çektim

Çok acı çektim

​Koronavirüse yakalanan oyuncu yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.