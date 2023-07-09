Sosyal medyadaki 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Güvenlik görevlisi kıyafeti giyen bir şahıs, namaz kılıyormuş gibi yapıp sureler yerine Andımız'ı okudu. Görüntüye kısa sürede tepki yağdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi