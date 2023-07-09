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Sosyal medyadaki 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Sosyal medyada "namaz kılma" videosu adı altında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

18:55 . 9/07/2023 Pazar
AA
Namazla alay eden güvenlik görevlisi tepki çekmişti.

Namazla alay eden güvenlik görevlisi tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten ve adliyeye götürüldükten sonra soruşturma savcılığına çıkarılan zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelinin, serbest bırakılmasına karar verildi.
  • Özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin, sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.



#Adliye
#Gözaltı
#Soruşturma
#Namaz kılma
32 dakika önce
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