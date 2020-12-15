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Sufle tarifi: Sufle tarifi nasıl yapılır?

Çikolatanın en güzel hali: Sufle

Akışkan çikolatasıyla ikram edeceğiniz bir lezzet: Sufle. Tadıyla lezzeti doruklarda yaşayacağınız bir tatlı. Yapımı kolay olmanın yanında fırındaki dakikasına dikkat edin daha sonra kek kıvamını alabilir. Peki sufle tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sufle.
Sufle.

Oldukça kısa bir zamanda yapacağınız bu tatlıyı küçük büyük demeden her yaştan beğenisi olacak. Evlerinizde kolaylıkla yapacağınız tarifini ince detaylarıyla hazırladık sizler için. Şimdiden afiyet olsun...

Sufle.

Sufle tarifi için malzemeler

120 Gram Eritilmiş Tereyağı

100 Gram Çikolata

2 Çorba Kaşığı Toz Şeker

3 Adet Yumurta

3 Çorba Kaşığı Toz Kakao

3 Çorba Kaşığı Beyaz Un

Sufle yapılışı

Tereyağını eritin, hafif ılıyınca çikolataları ilave edin. Toz şekeri, yumurtayı, kakaoyu ve unu ilave edip çırpın. Sufle kaplarını bolca tereyağı ile yağlayıp, unlayın. Sufle karışımını, üzerlerinden biraz boşluk kalacak şekilde kaplara bölüştürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 9 dakika pişirin.

Sufle.

Sufle kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan sufle 9 dakikada pişer.

Suflenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan sufle kalorisi 426.

Sufle.

Sufle yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Sufle için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,5 lira.

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