Sufle tarifi: Sufle tarifi nasıl yapılır? Çikolatanın en güzel hali: Sufle Akışkan çikolatasıyla ikram edeceğiniz bir lezzet: Sufle. Tadıyla lezzeti doruklarda yaşayacağınız bir tatlı. Yapımı kolay olmanın yanında fırındaki dakikasına dikkat edin daha sonra kek kıvamını alabilir. Peki sufle tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 13:30 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 13:43 Yeni Şafak