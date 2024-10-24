Sufle, hafif ve kabarık yapısıyla damakları şenlendiren, yapımı keyifli bir tatlıdır. Sufle nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Sufle tarifi için genellikle yumurta, şeker, çikolata ve tereyağı gibi temel malzemeler kullanılır. Sufle yapılışı sırasında yumurta beyazları kar haline getirilerek hamura kabarıklık kazandırılır. Daha sonra bu karışım, eritilip soğutulmuş çikolata ve tereyağı ile birleştirilir. Sufle yapılışı için kullanılan malzemeler bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle sıcak olarak servis edildiğinde, iç kısmı yumuşak ve dış kısmı hafif çıtır bir yapıya sahip olur.