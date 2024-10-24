Akışkan çikolatasıyla ikram edeceğiniz bir lezzet: Sufle, hafif ve kabarık yapısıyla damakları şenlendiren, yapımı keyifli bir tatlıdır. Sufle nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Yapımı kolay olmanın yanında fırındaki dakikasına dikkat edin daha sonra kek kıvamını alabilir. Peki sufle tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...
Sufle, özellikle çikolata sevenler için harika bir tatlı seçeneğidir. Sufle, özellikle çikolata sufle olarak bilinen, dışı kıtır içi sıvılar olan ve hafif bir tatlıdır. Karışımın oldukça basit, ancak dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte temel bir çikolatalı sufle tarifi:
Sufle tarifi için malzemeler
- 120 Gram Eritilmiş Tereyağı
- 100 Gram Çikolata
- 2 Çorba Kaşığı Toz Şeker
- 3 Adet Yumurta
- 3 Çorba Kaşığı Toz Kakao
- 3 Çorba Kaşığı Beyaz Un
Sufle yapılışı
- Sufle, hafif ve kabarık yapısıyla damakları şenlendiren, yapımı keyifli bir tatlıdır. Sufle nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Sufle tarifi için genellikle yumurta, şeker, çikolata ve tereyağı gibi temel malzemeler kullanılır. Sufle yapılışı sırasında yumurta beyazları kar haline getirilerek hamura kabarıklık kazandırılır. Daha sonra bu karışım, eritilip soğutulmuş çikolata ve tereyağı ile birleştirilir. Sufle yapılışı için kullanılan malzemeler bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle sıcak olarak servis edildiğinde, iç kısmı yumuşak ve dış kısmı hafif çıtır bir yapıya sahip olur.
- Tereyağını eritin, hafif ılıyınca çikolataları ilave edin. Toz şekeri, yumurtayı, kakaoyu ve unu ilave edip çırpın. Sufle kaplarını bolca tereyağı ile yağlayıp, unlayın. Sufle karışımını, üzerlerinden biraz boşluk kalacak şekilde kaplara bölüştürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 9 dakika pişirin.
Sufle kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan sufle 9 dakikada pişer.
Suflenin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan sufle kalorisi 426.
Sufle yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Sufle için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,5 lira.