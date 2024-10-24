Yer fıstıklı tart, hem görüntüsü hem de lezzetiyle damakları şenlendiren enfes bir tatlıdır. Yer fıstıklı tart nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, öncelikle kek hamuru hazırlanır. Bu hamur, genellikle un, şeker, yumurta, süt ve kabartma tozu gibi temel malzemelerle yapılır. İşte yer fıstıklı tart tarifi.

Un ve pudra şekerini mutfak robotunda karıştırın. Tereyağını ilave edin ve ekmek kırıntısı görünümünde oluncaya kadar çekin. Ellerinizle toparlayıp streç filmle sarın. 2 saat buzdolabında dinlendirin. 6 adet 11 cm’lik tart kalıbına, iki pişirme kağıdı arasında açıp yerleştirin. Kabarmaması için çatalla üzerine delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altın sarısı olana kadar pişirin. Karamel için şeker, su ve limon suyunu kısık ateşte bir tencereye alın ve hiç karıştırmadan sütlü kahve rengini alana kadar pişirin. Tereyağını ilave edin ve dikkatlice karıştırın. Kremayı da ilave edin, eriyince ocaktan alın ve soğuyana kadar karıştırın. Tart tabanlarına yer fıstığı ve karameli paylaştırıp buzdolabında soğuması için 30 dakika dinlendirin. Eritilmiş çikolata ve yer fıstığı ile servis edin.