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Yer fıstıklı tart nasıl yapılır tarifi?

Yer fıstıklı tart nasıl yapılır tarifi?

13:3824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Yer fıstıklı tart nasıl yapılır tarifi?
Yer fıstıklı tart nasıl yapılır tarifi?

Yer fıstıklı tart, lezzetli ve zengin aromasıyla özellikle tatlı sevenler için mükemmel bir alternatiftir. Hem kıtır hamuru hem de yer fıstığının eşsiz tadıyla yapılan bu tart, çay saatleri veya özel davetlerde sunulabilecek harika bir tatlıdır. Peki yer fıstıklı tart nedir ve nasıl yapılır? Yer fıstıklı tart tarif haberimizde...

Yer fıstıklı tart, hem görüntüsü hem de lezzetiyle damakları şenlendiren enfes bir tatlıdır. Yer fıstıklı tart nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, öncelikle kek hamuru hazırlanır. Bu hamur, genellikle un, şeker, yumurta, süt ve kabartma tozu gibi temel malzemelerle yapılır. İşte yer fıstıklı tart tarifi.

Yer Fıstıklı Tart tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri
  • 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un
  • 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Pudra Şekeri
  • 90 Gram Buz Gibi Küp Küp Doğranmış Tereyağı
Karamel Sos İçin
  • 1 Su Bardağı Şeker
  • 5 Çorba Kaşığı Su
  • 3 Damla Limon Suyu
  • 100 Gram Tereyağı
  • 1/2 (Yarım) Paket Oda Sıcaklığında Krema
  • Servis Malzemeleri
  • Yeteri Kadar Kavrulmuş Yer Fıstığı
  • Yeteri Kadar Eritilmiş Çikolata

Yer fıstıklı tart yapılışı

Un ve pudra şekerini mutfak robotunda karıştırın. Tereyağını ilave edin ve ekmek kırıntısı görünümünde oluncaya kadar çekin. Ellerinizle toparlayıp streç filmle sarın. 2 saat buzdolabında dinlendirin. 6 adet 11 cm’lik tart kalıbına, iki pişirme kağıdı arasında açıp yerleştirin. Kabarmaması için çatalla üzerine delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altın sarısı olana kadar pişirin. Karamel için şeker, su ve limon suyunu kısık ateşte bir tencereye alın ve hiç karıştırmadan sütlü kahve rengini alana kadar pişirin. Tereyağını ilave edin ve dikkatlice karıştırın. Kremayı da ilave edin, eriyince ocaktan alın ve soğuyana kadar karıştırın. Tart tabanlarına yer fıstığı ve karameli paylaştırıp buzdolabında soğuması için 30 dakika dinlendirin. Eritilmiş çikolata ve yer fıstığı ile servis edin.

Yer fıstıklı tart kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saat 30 dakikada hazırlanan yer fıstıklı tart 20 dakikada pişer.

Yer fıstıklı tart kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan yer fıstıklı tart kalorisi 480,4.

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