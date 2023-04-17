Süleyman Soylu Eyüpspor Futbol Akademisi’ni ziyaret etti: sahada hünerlerini sergiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da spora düşkün isimlerden biri. Gençliğinde toprak sahalarda top koşturan Soylu, bugünün gençlerinin de her spor dalı ile ilgilenmesini istiyor.

Togg ile gitti, gençlerle yakından ilgilendi

Bunu her fırsatta dile getiren Soylu, bugün Eyüpspor Futbol Akademisi’ne gitti. Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg ile tesislere giriş yapan Soylu’yu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kapıda karşıladı. U-17 altyapı oyuncularıyla bir araya gelen ve onlarla yakından ilgilenen Bakan Soylu, bilgi aldı.

Kasapoğlu'nu aradı, stadın yenilenmesini talep etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayarak Eyüpspor'un kullandığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi için talepte bulunan Bakan Soylu'ya, Kulüp başkanı Murat Özkaya, altyapı oyuncularının çim sahada antrenman yapması gerektiğini de söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu konuda destek isteyen Özkaya, Eyüpspor ile ilgili çalışmalardan da bahsetti.

61 numaralı forma hediye edildi

Eyüpspor ile ilgili anılarını anlatan Bakan Soylu, U-19 altyapı oyuncularının kazandığı şampiyonluğu da tebrik etti.Başkan Özkaya ise, İçişleri Bakanı'na memleketi Trabzon'un plaka numarası olan 61 numaralı forma ile Eyüpspor'un tarihini anlatan bir kitap hediye etti.

Tesisleri gezen Bakan Soylu, antrenman sahasında oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.





Topu görünce gençliği aklına geldi

Futbol topunu görünce yerinde duramayan Bakan Soylu, bir futbolcuyla kafa topu oynadı, top sektirerek gol attı. Bakan Soylu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

"Gençlerimizi kötü akışkanlardan korumak bizim için çok kıymetli"