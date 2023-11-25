Sultanbeyli’de yeni açılan kütüphaneye Kudüs şairi Nuri Pakdil’in adı verildi

Sultanbeyli Belediyesi; kültür ve eğitime yönelik yatırımlarını sürdürürken, ilçeye yeni yaşam alanları da kazandırıyor. Sultanbeyli Millet Bahçesi’nde yer alan Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve beş bin kitap kapasiteli Nuri Pakdil Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılış programına çok sayıda ilçe sakini katıldı.









Açılışı gerçekleşen Mimar Sinan Sosyal Tesisi, ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olarak faaliyete geçti. Tesiste kafe ve restoran bulunurken; yeşillik alanları da ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Açılışı yapılan diğer bir hizmet olan Nuri Pakdil Kütüphanesi; yeşil alanı, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Beş bin kitap kapasiteli kütüphane, ferah iç mekânı ile kitapseverler için ideal bir ortam sağlıyor. Ayrıca süreli yayınlar ve dergiler için özel bir alana da sahip olan kütüphane, dergi kütüphanesi olarak da hizmet veriyor.

Sultanbeyli’ye yeni tesis ve kütüphane





Yeni tesis ve kütüphanenin bulunduğu Sultanbeyli Millet Bahçesi alanında; otoparklar, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi tiyatro yer alıyor. Ayrıca koşu parkuru, basketbol ve voleybol sahaları ile ziyaretçilere temiz havada spor yapma imkânı sağlanıyor.





Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve Nuri Pakdil Kütüphanesinin açılışına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yaptığı konuşmada “Bugün ilçemizin marka değerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız iki eseri daha sizlerin hizmetine sunmak için buradayız. Millet Bahçemizin içine sosyal tesisimizi ve kütüphanemizi kazandırmanın memnuniyetini yaşarken her iki eserimizin de Sultanbeyli’mize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Aydos Sosyal Tesisimiz ve Sultan Korumuzda yakaladığımız hizmet kalitemizi daha da yukarı çıkaracak Mimar Sinan Sosyal Tesisimizde; aileniz ile birlikte huzurlu vakit geçirip memnun ayrılabileceğiniz nezih bir sosyal yaşam alanı daha kazandırmış oluyoruz. Mimar Sinan Sosyal Tesisimiz ile birlikte bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanemize “Okumadığın gün karanlıktasınız ve bu karanlıkta hiçbir şey meşru değildir.” sözünün sahibi Kudüs Şairimiz, üstadımız Nuri Pakdil’in adını verirken kendisine bir kez daha bu açılışımızda Rabbimden rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını niyaz ediyorum” dedi.





Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bugün burada Mimar Sinan Sosyal Tesisimizi açtık. İstanbulumuza Sultanbeylimize hayırlı olsun. Aydos Sosyal Tesisi, Sultan Korumuz diğer taraftan Fetih Korumuzun ardından Mimar Sinan Sosyal Tesisimizle kıymetli hemşehrilerimize hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız bütün projelerin içerisinde bizler, bir kütüphane olmasını da arzu ediyoruz. Bugün açtığımız kütüphanemizin adı da Kudüs şairimiz Nuri Pakdil Kütüphanesi olmuş oldu. Merhum hayatını Kudüs davasına adamış ve ömrümün sonuna doğru Kudüs'ü ziyaret ederek oradaki duygularını tüm dünya ile paylaşan bir büyüğümüzün adını burada yaşatıyoruz. Millet bahçemize Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 çınar, 100 meyve bitkisi dikmiş olduk. Mimar Sinan Sosyal Tesisimizin ve Nuri Pakdil Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.





Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. yılına özel Millet Bahçesi’ne 100 adet fidan dikildi.



