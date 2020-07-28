Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2.Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne video konferans ile katılıyor. https://t.co/OnInewVyTj — Yeni Şafak (@yenisafak) July 28, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eğer biz iddia edildiği gibi dinlerin sembollerini hedef alan bir millet olsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi.

Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.

Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinde kin kustular.

Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.

(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.

(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz.

Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

REKLAM

Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz.

15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek.



