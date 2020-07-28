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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletimizin Anadoludaki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular
KÜLTÜR SANAT

Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılışları yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi" dedi. Erdoğan, "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek." diye konuştu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eğer biz iddia edildiği gibi dinlerin sembollerini hedef alan bir millet olsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi.

Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.

Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinde kin kustular.

Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.

(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.

(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz.

Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz.

15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek.

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