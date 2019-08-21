Hayat Suriyeliler ve Türkiyedeki hayatları
KÜLTÜR SANAT

Suriyeliler ve Türkiye'deki hayatları

Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli T.C. İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlandı. Dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair dezenformasyonu yıkmayı hedefleyen belgeselde 6 farklı hikayeye yer verildi. 6 Suriyelinin uyum süreçlerini ve Türkiye’de inşa ettikleri hayatları odağa alan belgesel, izleyenleri sosyal uyum üzerine düşünmeye davet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;İkinci Vatan: Türkiye&quot; isimli belgeselde konuşan 6 Suriyeli sığınmacı
"İkinci Vatan: Türkiye" isimli belgeselde konuşan 6 Suriyeli sığınmacı

Suriye'de iç savaşın başladığı günden tam 9 yıl geçti ve milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. Farklı coğrafyalara dağılan Suriyeli vatandaşların ilk durağı hiş şüphesiz Türkiye oldu. Aradan geçen süre zarfında kimi farklı ülkelere gitti. Kalanlar ise kendilerine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvadı.

Nefret söylemlerinin hedefi oldular

Savaşın kasvetli gölgesi altında, tarihte eşine az rastlanan bir göç dalgasıyla yurtlarından edilen Suriyeliler, bilgi kirliliği, nefret söylemi ve propaganda operasyonlarının hedefi haline getirilme riski yüksek, kırılgan toplulukların önde gelenlerinden birini oluşturuyor.

Bilgi kirliliği temizlenmek istendi

T.C. İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin yoğunlaşan bilgi kirliliğini gidermek, sığınmacıların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı bir diyaloga ilham vermek gayesiyle “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgesel projesine destek verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseline ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye’de hayatını yeniden inşa eden ve fark oluşturan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.

4 dilde hazırlandı

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde Lives in Turkey YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyeli’nin uyum süreçlerini ve Türkiye’de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor.

Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesinin anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” kalıplaşmış söylemlerin, genellemelerin, dışlayıcı reflekslerin ötesine geçerek, bunların ardındaki gerçek insan hikayelerine ışık tutuyor ve izleyicilerini ‘vatan’ kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Her bir sığınmacı bir hikaye

Belgesel, sığınmacılara dair detaylı bir medya içeriği taramasının yanı sıra, sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile yapılan çalışmaların ışığında projelendirildi. Saha araştırması ekibi İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerindeki görüşmeleri titizlikle yürütüp derleyerek, her bir sığınmacıya kendi hikayesini anlatma alanı ve aracı sundu.

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  • "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli ile ülkemizi ikinci vatan bellemiş komşularımızı inciten ve toplumsal bağlarımızı tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

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