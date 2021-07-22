Hayat Suudi Arabistan Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı
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Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Suudi Arabistan, hac mevsimi için yapılan sağlık planının seyrinde gittiğini ve şu ana kadar hacılar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Kabe-i Muazzama

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer verilen açıklamasında, bu yıl hac mevsimi için yapılan sağlık planının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar hacılar arasında Kovid-19 vakası ya da herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, hacıların güvenliğini sağlamak adına hac sağlık planının uygulaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kutsal topraklarda Arafat vakfesi heyecanı
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Kutsal topraklarda Arafat vakfesi heyecanı
Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları vakfe için tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi. Hacı adayları bu durağın ardından Müzdelife'ye geçecek. Sonrasında da şeytan taşlama gerçekleştirilecek.


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