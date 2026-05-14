Takviye edici gıdalara çifte denetim geliyor

Takviye edici gıdalarda denetim sistemi yeniden düzenleniyor. Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa teklifi taslağıyla, ürünlerin üretiminden satışına kadar tüm süreçlerde daha sıkı ve kapsamlı bir kontrol mekanizması kurulması hedefleniyor. Taslağa göre, takviye edici gıdaların hangi bakanlığın yetki ve onay alanına gireceğini belirlemek amacıyla “Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının eşit temsil edileceği komisyonun sekretaryasını Sağlık Bakanlığı yürütecek. Komisyon, ürünlerdeki etken maddelerin halk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek denetim yetkisinin hangi bakanlıkta olacağına karar verecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra onay verilmeyen ürünler toplatılacak.