‘Talas Savaşı ve Tarihi Önemi’ kitabı TDBB tarafından yayınlandı

Kitap, Talas Savaşı ile ilgili, Türkçe ve Kırgızcada ilk müstakil çalışma olmasıyla öne çıkıyor.

Kitap, Türk tarihi ve Orta Asya bölgesi açısından büyük öneme sahip olan ve döneminin en büyük 10 savaşından biri kabul edilen Talas Savaşı ile ilgili, Türkçe ve Kırgızcada ilk müstakil çalışma olmasıyla öne çıkıyor.

Kitapta, 10 Eylül 2021 tarihinde, Talas Savaşının 1270. Yıldönümü Münasebetiyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov himayesinde gerçekleştirilen “Talas Savaşı ve Tarihi Önemi” konulu uluslararası bilimsel sempozyum bildirilerine yer veriliyor. Sempozyuma Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan 40’ı aşkın araştırmacı katıldı.

Eserde, Talas Savaşının Türk ve Dünya Tarihi içindeki yeri ve jeopolitik, dini, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel açılardan önemi ele alınarak, konu geniş bir perspektifte değerlendiriliyor.

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Kitap, beş bölümden oluşuyor. Birinci Bölümde “Talas Vadisinin Tarihi Önemi ve Arkeolojik Çalışmalar”, ikinci bölümde Talas Savaşı ile ilgili genel konulu makaleler, üçüncü bölümde, “Talas Savaşında Etnik Unsurlar”, dördüncü bölümde, “Tarihi Kaynaklarda Talas Savaşı” konulu makalelere ve kitabın beşinci ve son bölümünde ise, “Talas Savaşının Sonuçları” konulu makalelere yer veriliyor.

405 sayfadan oluşan eserin editörlüğünü, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Solak, Kırgız Tarih Kurumu Başkanı ve Kırgız Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tynchtykbek Chorotegin, Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi Mairam Baigonusheva ve Talas Üniversitesi Öğretim Üyesi Moimol Cusupova üstlendi.