Hayat Tarihi köprünün ayaklarında define aramışlar
KÜLTÜR SANAT

Tarihi köprünün ayaklarında define aramışlar

Edirne'de Yalnızgöz Köprüsü'nün ayağında define arandığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları incelemede çukur içerisinde bir Osmanlı sikkesi buldu.

Haber Merkezi AA
Muhtar Süleyman Amaç
Muhtar Süleyman Amaç

Edirne'de tarihi taş köprünün ayağında define arandığı tespit edildi. Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Süleyman Amaç, Osmanlı eseri Yalnızgöz Köprüsü'nün ayaklarının birinin dibinde kazılmış çukuru fark edince durumu Edirne Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze yetkilileri Tunca Köprüsü üzerindeki ve su geçmeyen bölümündeki köprü ayağının sağında 2 metre derinliğinde 1 metre eninde çukur kazıldığını tespit etti.

Yalnızgöz Köprüsü

Altınlardan birini düşürmüş olabilirler

Görevliler kazılan alanın çevresinde bir Osmanlı sikkesi buldu. Müze Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muhtar Süleyman Amaç, yaptığı açıklamada, yetkilileri arayarak durumu anlattığını söyledi.

Yetkililerle olay yerine geldiklerinde köprü gözlerinin birinin altında altında büyük bir çukur açıldığını gördüklerini ifade eden Amaç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ekipler çukurun oraya inerek inceleme yaptı. Bir tane tarihi para buldular. Paraya baktım eski Türkçe yazıyordu. Muhtemelen altınları bulduktan sonra bir tanesini düşürmüşler."

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