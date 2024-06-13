Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilde Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimi

"Denetimler neticesinde 529 kesimhanenin 6'sının faaliyeti de hijyen gereklilikleri sağlanıncaya kadar geçici olarak askıya alınmış, 49 kesimhaneye ise bazı eksikliklerini gidermesi için süre verilmiştir. Ayrıca 6 kesimhaneye de idari para cezası uygulanmıştır."