Taş Tepeler için harekete geçildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Şanlıurfa'daki "Taş Tepeler Projesi" kapsamında arkeolojik kazıların gerçekleştirilebilmesi amacıyla acele kamulaştırma ile Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.