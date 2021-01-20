Taziye için gittiği hiç vaka görülmeyen köye koronavirüs bulaştırdı: Ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış

İstanbul’dan Kastamonu’nun Tosya ilçesine taziyeye gelen aile, şimdiye kadar hiç vaka görülmeyen Kuşçular köyüne koronavirüs bulaştırdı. Şimdiye kadar koronavirüs vakası hiç görülmeyen Kuşçular köyünde, taziye ziyaretinin ardından yapılan testlerde 13 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Tespit sonrasında Tosya Kaymakamlığı, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında köyü karantinaya aldı.

KORONAVİRÜS İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

Kaymakam örnek olması için paylaştı: Ziyaret etmediği akraba bırakmamış

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hiç vakası bulunmayan Kuşçular köyümüzde vak’a sayımız bir anda 13 olunca ikinci kez köyümüzü karantina altına aldık. Temas öyküsü hepimizin ders çıkarması gereken nitelikte olduğu için paylaşıyorum. Kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul’dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. Lütfen kimse evine ziyaretçi kabul etmesin, kimsenin evine ziyarette bulunmayın. Taziyelerimizi de tebriklerimizi de telefonla iletişim, lütfen” dedi.

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KORONAVİRÜS Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı

FOTOĞRAF 8 Hatice A., 30 Nisan günü, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı. Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi. Mahalleden Firdevs Çalışkan, Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmakdedi. Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler. Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

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