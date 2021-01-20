Taziye için gittiği hiç vaka görülmeyen köye koronavirüs bulaştırdı: Ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış
Taziye için gittiği hiç vaka görülmeyen köye koronavirüs bulaştırdı: Ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış
İstanbul’dan Kastamonu’ya taziye ziyaretine gelen aile, şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen Tosya ilçesine bağlı Kuşçular köyünde 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Köy, Tosya Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı. Kaymakam Pişkin, ''Kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul’dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir'' dedi.
İstanbul’dan Kastamonu’nun Tosya ilçesine taziyeye gelen aile, şimdiye kadar hiç vaka görülmeyen Kuşçular köyüne koronavirüs bulaştırdı. Şimdiye kadar koronavirüs vakası hiç görülmeyen Kuşçular köyünde, taziye ziyaretinin ardından yapılan testlerde 13 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Tespit sonrasında Tosya Kaymakamlığı, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında köyü karantinaya aldı.
Kaymakam örnek olması için paylaştı: Ziyaret etmediği akraba bırakmamış
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hiç vakası bulunmayan Kuşçular köyümüzde vak’a sayımız bir anda 13 olunca ikinci kez köyümüzü karantina altına aldık. Temas öyküsü hepimizin ders çıkarması gereken nitelikte olduğu için paylaşıyorum. Kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul’dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. Lütfen kimse evine ziyaretçi kabul etmesin, kimsenin evine ziyarette bulunmayın. Taziyelerimizi de tebriklerimizi de telefonla iletişim, lütfen” dedi.