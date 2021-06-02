Tekirdağlı balıkçıların müsilaj kâbusu: Bu sene ağ atamadık

Tekirdağ’ın birçok kıyısında beyaz tabaka halinde biriken müsilaj, son sağanakların ardından denizin dibine çöktü. Dibi müsilaj ile kaplanan Marmara Denizi'nde hem su altı canlılarını hem de avcılığı olumsuz etkilendi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Pehlivanoğlu, müsilaj nedeniyle zor dönem geçirdiklerini belirterek, "
Yaklaşık 1 yıldır deniz salyası, balıkçı arkadaşlarımızın işlerini olumsuz etkiledi. Balıkçı arkadaşlarımız bu sene denize ağ atamadı. Rüzgarla birlikte limanda bulunan deniz salyası açığa gitti. Tabi yağmurların da yağmasıyla dibe çöktü fakat bu 'bitti' anlamına gelmiyor. Havaların lodos olmasıyla tekrar geleceğini bekliyoruz. Şu anda tüm balıkçı arkadaşlarımız mağdur. İnşallah yakın zamanda biter ve biz de 1 Eylül’de 'vira bismillah' deriz” diye konuştu.
‘BAZEN AĞLARI DENİZDE BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK’ Balıkçı Sermettin Şengüllü de müsilajın işlerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. Bazen attığımız ağları denizde bırakmak zorunda kaldık. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz çünkü gerçekten bu salya bizi çok etkiledi" dedi.
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Fotomuhabir Şebnem Coşkun, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Başkanı Ateş Evirgen, dalgıçlar Serco Ekşiyan ile Murat İnan, Büyükada açıklarında Eşkinataşı mevkisinde 30 metreye daldı. <br> <br> Dalgıçlar, görüş mesafesinin suyun altında 1 metreye düştüğü dalışta, müsilajın deniz yıldızı, yengeç, midye ve diğer deniz canlılarının üzerini adeta bir sis tabakası gibi nasıl kapladığını kameralarıyla kaydetti.
Marmara Denizi'nde 2007 yılında da yoğun şekilde su üstünde gözlemlenen müsilaj, fitoplankton olarak adlandırılan tek hücreli bitkisel mikroorganizmaların denizde aşırı şekilde artmasından kaynaklanıyor. <br>< br> Sıcaklık ve ışık gibi uygun ortamı bulan bu tek hücreli mikroorganizmalar, evsel atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğini de fırsat bilerek çoğalıyor.
Müsilaj kirli ortamı seviyor <br> <br> Büyükada sakinlerinden dalgıç Serco Ekşiyan, uzun yıllardır dalış yaptığını ve müsilajı ilk kez 2006'da görüntülediğini, müsilajın hangi metrede başlayıp, hangi metrede bittiğini gözlemlemeye çalıştığını anlattı. <br> <br> Müsilajın periyodunun ekim-kasım-nisan arası olduğunu aktaran Ekşiyan, 2007, 2008 yıllarında da az miktarda görüldüğünü, bu seneki kadar hiç yoğun olmadığını söyledi.
Deniz suyunun eskisi kadar soğumadığını gözlemlediğini, bunun da müsilajın artmasında bir etken olduğunu belirten Ekşiyan, Bilim insanları zaten son 20 yıldır küresel iklim değişikliğini söylüyor. Marmara'nın etrafında 7 tane il var, ortalama 25 milyon insanın yaşadığı söyleniyor. Arıtmanın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama müsilaj kirli ortamı seviyor ve canlanıyor. diye konuştu.
Müsilajın en çok 28-30 metre aralığında yoğun olarak gözlendiğini ifade eden Ekşiyan, Periyodik şekilde takip ediyoruz. Dipte Akdeniz suyu var müsilaj oraya pek inmiyor ama 25 metreler karşınızdakini göremeyecek kadar yoğun. dedi.
Dalış yaptığı bölgelerde balık ölümüne rastlamadığını ancak yere bağımlı canlıların üzerinde gözlemlediğini aktaran Ekşiyan, Bizim elimizle temizlememizle o mercanlar temizlenmez, bir saat sonra yine çöker. Müsilaj mercanların olsun diğer canlıların olsun, nefes ve gıda almasını etkileyebilir. Mercanları gördüğümde hepsi kapalıydı, kendini korumaya almıştı. Ne kadar aç kalabilecek, ne kadar havasız alabilecek? Bunu ileriki zamanlarda göreceğiz. Arıtmanın bu duruma faydalı olacağını düşünüyorum. Su yüzeyinde gördükleriniz ölüleriydi, denizin dibi devam etmekte. değerlendirmesini yaptı.
6 aydır dip ağı atamıyoruz <br> <br> Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 50 yıllık balıkçı Ali Coşkuner de balıkçılar olarak kasım ayında görülmeye başlanan müsilaj nedeniyle zamanla ağ atamaz duruma geldiklerini kaydetti.
Bilim insanlarının müsilajın kirlilikten kaynaklandığını söylediğini belirten Coşkuner, sözlerine şöyle devam etti: <br> <br> Müsilaj 20 sene evvel de vardı. Ama az miktarda vardı. Ağlarımızı etkilerdi ama ağları yıkardık, temizlenirdi. Şimdi müsilaj ağların üzerinde kalıyor ve ağlar dibe gitmiyor. Onun için 6 aydır dip ağı atamıyoruz. Gırgırla yapılan balıkçılıkta, ağlarda ağır kurşunlar ve çelik teller kullanılıyor ama eskisi gibi onlar da çalışamıyor. Gırgır balığı çevirir, yarım saat 40 dakikada ağını toplar. Müsilaj nedeniyle artık 1,5-2 saati buluyor. Müsilaja kaykay adını da gırgır balıkçıları verdi, makaralar kaydığı için.
Coşkuner, Gırgırlar çalışamadığı için oltayla 46 adet sarıkanat tuttum. Hayatımda oltacılık yapmadım ama bir aydır olta ile balık tutuyorum. Gırgırlar olsaydı, burada bir tane balık bırakmazlardı. Çeviremedikleri için balık kaldı. Sarayburnu'nda da 3-4 aydır oltacılar bu sayede para kazanıyor. Üzüleyim mi sevineyim mi bir şey diyemiyorum şimdi. dedi.
Müsilajın suyun altında mercanların, yosunların üzerini kapattığını aktaran Coşkuner, şunları söyledi: <br> <br> Bizim denizlerimizde, Marmara ve bilhassa Adalar civarında zaten ölü bir tabaka var çamurdan. Zemin, yarım metre, bir metre kalınlığında çamur tabakası ile kaplı. Müsilaj bu nedenle bir şey ifade etmez. Neticede organik bir şey, yok olur gider. Pek bir zararı olacağını zannetmiyorum uzun vadede ama sürekli tekrarlarsa, hep böyle kalırsa balıkların nefes almasını da etkiler. Çünkü çok oksijen tüketen bir yaratık olduğu söyleniyor. Oksijensiz bir ortamda balık yaşayamaz. Normalde bizim zaten yerli balığımız kalmadı. Şu anda tuttuğumuz balık tamamen Karadeniz'den gelen balık.
Coşkuner, sorunun çözülmesi için öncelikle kimyasal ve organik atıkların mutlaka temizlenmesi, kanalizasyonun denize akıtılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Denizlerdeki tehlike 'müsilaj' suyun altında varlığını sürdürüyor
Denizlerdeki tehlike 'müsilaj' suyun altında varlığını sürdürüyor
Denizlerdeki tehlike 'müsilaj' suyun altında varlığını sürdürüyor
Denizlerdeki tehlike 'müsilaj' suyun altında varlığını sürdürüyor
Dalgıçlar görüntüledi: 'Müsilaj' suyun altında varlığını sürdürüyor
Marmara kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" ya da "kaykay" olarak da bilinen "müsilaj", son günlerde su yüzeyinde azalmasına karşın suyun altındaki canlılar için tehdit olmaya devam ediyor. Görülme süresi ve yaygınlığı bu yıl geçmişe oranla artan müsilaj, denizdeki oksijenin azalmasına, balıkların yumurtlama alanlarının daralmasına yol açıyor. Dalgıçlar, Büyükada açıklarında 30 metreye yaptıkları dalışta, müsilajın deniz yıldızı, yengeç, midye ve diğer deniz canlılarının üzerini nasıl kapladığını görüntüledi.
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Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında ’deniz salyası’ olarak bilinen müsilajın bölgedeki balık popülasyonu ve turizm açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde büyük sorunların yaşanabileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Mustafa Sarı: “Marmara Denizi’nin yeni kabusu müsilaj” Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı Marmara Denizi kıyılarında görülmeye başlanan deniz salyasının çıkma nedenlerini anlattı. Prof. Dr. Sarı, “Şu anda Erdek ilçesi Düzler mevkiindeyiz. Marmara Denizi’ndeki yeni kabus müsilaj burada da görülüyor...
Müsilajın ortaya çıkmasının üç tane temel nedeni var. Bunların bir tanesi deniz sıcaklıklarıdır. Bu sene deniz sıcaklıkları pek düşmedi. Yani Marmara Denizi ortalama sıcaklıkların üstünde bir sıcaklığa sahip. İkincisi Marmara Denizi’nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu 25 milyon insanın atıkları Marmara Denizi’ne gidiyor. Bu atıklar yüksek oranda azot, fosfor içeriyor. Yani denizin besin elementleri, besin tuzları yönünden zenginleşmesi ve aşırı yükle yüklenmesine neden oluyor...
Üçüncüsü ise deniz şartlarının durağan olmasıdır. Bu üçü birlikte olduğunda bazı plankton türleri hızlı çoğalmaya başlıyorlar. Niçin çoğalıyorlar? Azotu, fosforu tüketmek için çoğalıyorlar. Bunların hızlı çoğalması sonucunda ortaya salgılar salınmaya başlıyor ve bu salgılar bakteriler için çok uygun ortamlar oluşturduğundan bir kümelenme gerçekleşiyor. Dolasıyla müsilaj dediğimiz olay böylece ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.
“Denizin dibi zindan gibi göz gözü görmüyor” <br> <br> Müsilajın yapısı ve etkileri konusunda değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Bu müsilaj; sümüksü, kaygan bir yapıdan oluşuyor. Balıkçılar buna deniz salyası, kaykay diyorlar. Saydığımız nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz yüzeyince kilometrelerce uzayabiliyor. Yüzeyden başlıyor, 30 metre derinliğe kadar devam edebiliyor...
Denizin altı şu anda üstünden daha berbat durumdadır. Şu anda deniz yüzeyi çok korkutucu ve ürkütücü bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ama dalıp aşağıya baktığınız zaman aşağıda zindan gibi göz gözü görmüyor. Bunların bir kısmı parçalanarak yukarıya çıkıyor, bir kısmı parçalanmadan dibe çökmüş oluyor. Dibe çökenler dipteki yaşamı tehdit ediyor...
Dip balıkları; mesela vatozlar, pisi balığı, kalkan balığı gibi dipte yaşamayı tercih eden balıkların geçtiğimiz günlerde yüksek oranda ölümüne neden oldu. İşte şu an durum yine tehlikeli. Bu hava sıcaklıkları böyle devam ederse birkaç güne kadar tekrar buralarda binlerce balığın ölmesine neden olur diye bir korkumuz var. Ümit edelim ki bu üçlü yapı kırılsın. Denizin durağanlığı, deniz sıcaklıkları ve azot, fosfor yükünün yüksekliği kırılsın. Bu kırılırsa o zaman müsilaj azalmış olacaktır” dedi.
“Balıkçılığı etkiledi şimdi turizmi de etkileyecek”<br> <br> Erdek Körfeziyle birlikte Bandırma ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan birçok ilde görülen müsilajın turizmi etkileyeceğini kaydeden Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Yaz sezonuna giriyoruz. İnsanlar şu anda İstanbul’dan, Ankara’dan, Türkiye’nin farklı yerlerinden yazlıklarına geldiler. Ege ve bölgesinde, Marmara Denizi çevresinde, Adalarda insanlar yaz sezonu öncesinde yoğunlaştılar. Şimdi burada insanlar nasıl denize girecekler...
Burası bir plaj, bu plajda nasıl denize girilecek? Dolayısıyla müsilaj çok boyutlu etkilere sahiptir. Bir taraftan Ocak ayından beri balıkçıları perişan etti. Balıkçılar ağ atamaz hale geldi, çok ciddi zararları söz konusu oldu. Bunların zararlarının telafi edilmesi için bir önlem geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi ayrıca turizm sezonu başladı. Büyük bir hevesle, heyecanla deniz kıyısındaki yazlığına gelen insanlar şimdi bununla karşılaştılar ve denize giremeyecekler. İkinci etapta da turizmi vuracaktır” değerlendirmesinde bulundu.
“Marmara Denizi feryat ediyor” <br> <br> Müsilajdan kurtulmak için yapılması gerekenler hakkında da açıklamalarda bulunan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Müsilajdan nasıl kurtulacağız? Küresel iklim değişimi bütün dünyada sıcaklıkları artırdı. Buna bağlı olarak Marmara Denizi’nde de arttı. Denizi soğutamayacağımıza göre elimizde bir tane parametre kalıyor. Bu sebeple denizin yükünü azaltmamız lazım. Denize bıraktığımız atıkları azaltmamız lazım...
Eğer mümkünse 1 litre atığı bile arıtılmadan denize bırakmamalıyız. Bakın burası Erdek Körfezi; Erdek’te arıtma tesisi yok. Tamamen evsel atıklar sıvılaştırılarak doğrudan denize deşarj ediliyor. Bandırma’da bir atık arıtma tesisi yok. Sıvılaştırılıyor, sıvılaştırıldıktan sonra denize derin deşarj ediliyor. Bunlar ise müsilaja girdi teşkil ediyor. Ben sadece şu anda kendi bulunduğum konum itibariyle Erdek ve Bandırma’yı örnek verdim. Ama Marmara Denizi çevresinde bir sürü yer bu şekilde müsilajla kaplanmış durumdadır...
Derhal, acilen Marmara Belediyeler Birliği’nin müsilaj gündemiyle toplanması gerekiyor. Çevre Bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın ilgili birimlerinin çok acilen bütün paydaşları, kurumları müsilaj gündemiyle toplantıya çağırması gerekiyor. Marmara Denizi’nin feryadını duymamız gerekiyor. Bu bir feryat ve bunu duymamız gerekiyor. Bunun için çok zamanımız kalmadı, acele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Marmara’da denizin dibi zindana döndü
Marmara’da denizin dibi zindana döndü
Marmara’da denizin dibi zindana döndü
Marmara’da denizin dibi zindana döndü: Bu bir feryat
Türkiye'nin ve Balıkesir'in ilk turizm bölgelerinden birisi olan Erdek ilçesi sahillerinde görülen müsilaj (salya) tehlikesinin balıkçılıkla beraber turizmi de etkileyeceği öngörülüyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma sahilinin ardından Erdek Körfezi'nde de görülen müsilaj tehdidini anlattı ve "Derhal, acilen Marmara Belediyeler Birliği'nin müsilaj gündemiyle toplanması gerekiyor. Çevre Bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın ilgili birimlerinin çok acilen bütün paydaşları, kurumları müsilaj gündemiyle toplantıya çağırması gerekiyor. Marmara Denizi'nin feryadını duymamız gerekiyor. Bu bir feryat ve bunu duymamız gerekiyor. Bunun için çok zamanımız kalmadı, acele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
DÜNYA
Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası dünya basınında
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Marmara Denizi’nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki oluşturuyor. Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilaj maddesi, avlanmak için denize açılan balıkçı teknelerinin motor aksamına zarar veriyor.
Denize bırakılan ağların gözlerini tıkıyor, misinaların üzerine yapışıyor. En önemlisi de su yüzeyinde olduğu kadar dibe de çöken bu madde, balıkların üreme ve beslenme alanlarını kaplayarak, deniz canlıları üzerinde olumsuzluk oluşturuyor.
'BALIKLARIN BESLENME ALANLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR' <br> <br> Yaklaşık 3 aydır Çanakkale Boğazı'nı terk etmeyen ve bugünlerde çoğaldığı gözlenen müsilaj maddesi, görenleri endişelendiriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, meteoroloji şartların hala uygun olması nedeniyle müsilaj maddesinin etkisini kaybetmediğini söyledi.
Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Meteorolojik şartların hala uygun olması ayrıca son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili. Artık balıkçılık faaliyetleri şu dönem devam etmiyor...
Ancak müsilaj olayına bağlı olarak sedimentte bunun birikimi söz konusu. Bu da mevcut balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerinin kaplanması demek. Bu nedenlerden ötürü negatif etkileşimlerle karşılaşabiliyoruz...
Bunun yanı sıra müsilajın yoğun olarak bulundukları bölgelerde bakteriyel parçalanma devam ettiği için bir yandan da su kolonundaki oksijen miktarının zaman zaman azaldığını görmekteyiz dedi.
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Yağmurlar beslemiş: Çanakkale Boğazı'nda müsilaj istilası
Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilaj, tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerini kaplayan müsilaj maddesinin aylardır boğazı terk etmemesinin başlıca sebebini meteorolojik şartların uygunluğuna bağlayan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili" dedi.