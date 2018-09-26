Hayat Telefonunu çok seven kıza iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı
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Telefonunu çok seven kıza iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı

Rusya’da telefonunu çok seven genç kıza iPhone 6 model telefon şekilde mezar taşı yapıldı. Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında bin 800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor.
Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor.

Rusya'nın Ufa kentinde sıra dışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın mezarı üzerine, çok sevdiği telefonu iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi.

Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yıl dönümü gibi temel bilgiler yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor. Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında bin 800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı.

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