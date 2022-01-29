Hayat TEMde kar temizliği Bu kez Ankara yönü kapanacak
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TEM'de kar temizliği: Bu kez Ankara yönü kapanacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Bu gece saat 01.00'de başlayacak çalışma saat 04.00'e kadar sürecek.

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Haber Merkezi AA
TEMde kar temizliği: Bu kez Ankara yönü kapanacak
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

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Bu kapsamda otoyolun Ankara yönü, 30 Ocak'ta 01.00-04.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.

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