Hayat Tıp tarihinde ilk Ölü donörden nakledilen rahimle doğum yaptı
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Tıp tarihinde ilk: ​Ölü donörden nakledilen rahimle doğum yaptı

Tıp tarihinde ilk: Ölü donörden nakledilen rahimle doğum yaptı

Brezilya'da bir kadın ölü donörden nakledilen rahim sayesinde bir kız çocuk dünyaya getirdi. Rahim sahibi kadının 45 yaşında daha önce 3 doğum yapmış bir kadın olduğu, nakil yapılan kişinin ise 32 yaşında doğuştan rahmi olmayan biri olduğu açıklanırken, uzmanlar ölü donörden yapılan naklin kimsenin hayatını riske atmadığını ifade etti.

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Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti.
Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti.

Ameliyata giren doktorlar, ölü donörün 45 yaşında ve daha önce 3 doğum yapmış bir kadın olduğunu, nakil yapılan kişinin ise 32 yaşında doğuştan rahmi olmayan bir kadın olduğunu söyledi. Sao Paulo Üniversitesi'nden Dr Dani Ejzenberg, ölü bir bedenden yapılan naklin riskleri azalttığını belirtti ve "Böylece donörün hayatını tehlikeye atma riskine girmiyorsunuz. Ayrıca ameliyat masrafı daha az oluyor" dedi.

Araştırma ile ilgili yazının Lancet dergisine verildiği tarihte yedi ay 20 günlük olan kız bebeğin anne sütüyle beslendiği ve 7.2 kilogram ağırlığa ulaştığı belirtildi.

Ekim ayında yapılan nakil işleminin 10 saatten fazla sürdüğü, bir ay sonra kadının adet görmeye başladığı ve ardından embriyonun da rahme taşındığı bilgisi verildi.

Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11'inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor.

BAŞARILI OLAN İLK OPERASYON

BBC'nin haberine göre, İsveç ve ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerde, daha önce yaşayan donörlerden rahim nakledildiğini söyleyen Ejzenberg, ölü donörden rahim nakli işleminin de birçok kez denendiğini ancak şimdiye kadar başarılı olunamadığını belirtti. Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çekya ve Türkiye'de 10 kez denendi ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılamadı.

Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti.

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