Hayat 20 yıldır annesini arayan genç buldu ama hayatının şokunu yaşadı
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Esra Erol'da şoke eden olay! Esra Erol'da kaçta başlıyor?

20 yıldır annesini arayan genç buldu ama hayatının şokunu yaşadı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan olay, izleyenleri şoke etti. 20 yıldır annesini arayan genç adam, annesi tarafından kabul edilmedi. Genç adamın annesi, "Yeni bir hayat kurdum, aile huzurumu şu an bozamam." dedi.

Yeni Şafak
Annesini arayan Yasin Şahin ve Esra Erol.
Annesini arayan Yasin Şahin ve Esra Erol.

Yasin Şahin, 20 yıldır bulamadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu. Yasin Şahin, programa katıldıktan sonra öz annesi 24 saatte bulundu. Bulunmasının ardından Yasin Şahin'in ailesinden bir açıklama geldi. Bu sefer de geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti.

"Ben zamanında çocuklarımı çok istedim. Ama bana vermediler. Yeni bir hayat kurdum, aile huzurumu şuan bozamam." diyen anne Gülderen Karakaya'nın sözleri ise güne damgasını vurdu. Yasin'in dedesinin, "Biz o aileyle görüşmek istemiyoruz" ve dayısının, "Yayın dışı dahi asla görüşmek istemiyoruz, konuyu kapatın" demesi üzerine Esra Erol sessiz kalmadı. Esra Erol, "Annenin adına konuşanlar var, belki annen seninle görüşmek istiyor olabilir. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Gülderen Karakaya ile görüşmek istiyorum" diyerek konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

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