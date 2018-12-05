Arkadaşının üzerine oturarak öldürdü

Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde 44 yaşındaki Windi Thomas adlı kadın aynı yaştaki arkadaşı Keeno Butler'ı öldürdü.
Aralarında yaşanan tartışma sonucu arkadaşını önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan kadın 54 kilo ağırlığındaki arkadaşının üzerine oturarak ölmesine sebep oldu.
40 yıla kadar hapis yatabilir
New York Post'un haberine göre, tartışma sırasında dengesini kaybettiği iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi Thomas'ın istemeyerek arkadaşının üzerine düştüğünü söyleseler de mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.
Windi Thomas bu karardan sonra 40 yıla yakın bir hapis cezasıyla karşılaşabilir.