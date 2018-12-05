Hayat Arkadaşının üzerine oturarak öldürdü
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Arkadaşının üzerine oturarak öldürdü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Windi Thomas ile arkadaşı Keeno Butler (44) evde tartışmaya başladı. Tartışma saldırıya dönüştü ve 130 kiloluk kadının 54 kilo ağırlığındaki adamın göğsüne oturmasıyla adam hayatını kaybetti.

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Mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.
Mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.

Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde 44 yaşındaki Windi Thomas adlı kadın aynı yaştaki arkadaşı Keeno Butler'ı öldürdü.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu arkadaşını önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan kadın 54 kilo ağırlığındaki arkadaşının üzerine oturarak ölmesine sebep oldu.

Windi Thomas ve arkadaşı Keeno Butler

40 yıla kadar hapis yatabilir

New York Post'un haberine göre, tartışma sırasında dengesini kaybettiği iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi Thomas'ın istemeyerek arkadaşının üzerine düştüğünü söyleseler de mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.

Windi Thomas bu karardan sonra 40 yıla yakın bir hapis cezasıyla karşılaşabilir.

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