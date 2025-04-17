Tırnaklardaki bu belirtilere dikkat: Kansere hatta ölüme neden olabilir

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) tarafından yapılan yeni bir araştırma, tırnak sağlığında görülebilecek bazı ipuçlarının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini ortaya koydu.





Özellikle 'basit' olarak görülen bir belirtinin çok önemli olabileceğini belirleyen çalışmada, BAP1 tümör yatkınlık sendromu olarak bilinen bozukluğun, cilt, göz, böbrek ve göğüs ile karın bölgesini kaplayan doku kanserine yakalanma riskini ciddi ölçüde artırdığı belirlendi.





"ONUN YORUMU BU YENİ BULGUYU ORTAYA ÇIKARMAMIZA OLANAK TANIDI"

Söz konusu çalışmada 35 farklı aileden bu sendroma sahip 47 birey detaylı bir inceleme altına alındı. Çalışmanın başlangıcına dikkat çeken Genetik danışman Alexandra Lebensohn, temel genetik değerlendirme sırasında tırnak sağlığı sorulduğunda, bir hastanın tırnaklarında hafif değişiklikler fark ettiğini söyleyerek "Onun yorumu bizi diğer katılımcıları tırnak değişiklikleri açısından sistematik olarak değerlendirmeye ve bu yeni bulguyu ortaya çıkarmaya teşvik etti" diye konuştu.





Katılımcıların tırnak ve tırnak yatağından biyopsiler alan araştırmacılar, 30 yaş ve üzeri BAP1 tümör yatkınlık sendromu olan kişilerin yüzde 88'inde birden fazla tırnağı etkileyen onikopapilloma tümörleri olduğunu tespit etti. Tırnak uzunluğu boyunca genellikle beyaz veya kırmızı olarak ortaya çıkan bu renk değişiminin altında tırnakta kalınlaşma, tırnağın ucunda kalınlaşma gibi durumlara da rastlanabilir.



